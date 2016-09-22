任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.9.22 星期四
王建鸣率调研组赴随州孝感
就预防未成年人犯罪开展立法调研
    湖北日报讯 （记者王馨、通讯员万莎）19日至21日，省人大常委会副主任王建鸣率调研组赴随州市和孝感市，就预防未成年人犯罪立法进行调研。调研组先后到武洛中学、孝南区司法局青少年社会矫正中心、一宫社区等进行实地考察，并召开座谈会听取两市人大、政府相关部门以及学校、家长代表的意见和建议。
    王建鸣指出，未成年人是祖国的希望和未来，要充分认识到未成年人权益保护和预防未成年人犯罪工作的重要性。制定预防未成年人犯罪条例，要在“预防”上下功夫，将预防的理念贯彻条例始终。加强家庭、学校的预防体系建设，建立学校与家长之间的沟通联系机制，支持、培育社会组织和社会工作者参与预防未成年人犯罪工作，并为家庭教育提供经常性的指导和培训服务。同时，政府相关部门要建立预防未成年人犯罪的工作联动机制，共同为未成年人创造良好的法治环境。


   
　