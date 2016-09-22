查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 王建鸣率调研组赴随州孝感 就预防未成年人犯罪开展立法调研 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员万莎）19日至21日，省人大常委会副主任王建鸣率调研组赴随州市和孝感市，就预防未成年人犯罪立法进行调研。调研组先后到武洛中学、孝南区司法局青少年社会矫正中心、一宫社区等进行实地考察，并召开座谈会听取两市人大、政府相关部门以及学校、家长代表的意见和建议。

王建鸣指出，未成年人是祖国的希望和未来，要充分认识到未成年人权益保护和预防未成年人犯罪工作的重要性。制定预防未成年人犯罪条例，要在“预防”上下功夫，将预防的理念贯彻条例始终。加强家庭、学校的预防体系建设，建立学校与家长之间的沟通联系机制，支持、培育社会组织和社会工作者参与预防未成年人犯罪工作，并为家庭教育提供经常性的指导和培训服务。同时，政府相关部门要建立预防未成年人犯罪的工作联动机制，共同为未成年人创造良好的法治环境。





