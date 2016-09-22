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第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
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第4版 : 全力以赴恢复重建
第5版 : 特别报道
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第7版 : 纪念长征胜利80周年
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任何人都可以成为创新达人
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围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
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图文：揭短不留情面 承诺不打折
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深入推进“两学一做”打赢灾后重
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调研督导全面从严治党主体责任落
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首届海智菁英创新峰会在汉召开
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准确把握着力点推动主体责任压紧
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推动信访工作回归群众工作本源和
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世界可持续交通研讨会宜昌举行
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就预防未成年人犯罪开展立法调研
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武汉大学党内法规研究中心成立
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时政要闻
2016.9.22 星期四
王建鸣率调研组赴随州孝感
就预防未成年人犯罪开展立法调研
湖北日报讯 （记者王馨、通讯员万莎）19日至21日，省人大常委会副主任王建鸣率调研组赴随州市和孝感市，就预防未成年人犯罪立法进行调研。调研组先后到武洛中学、孝南区司法局青少年社会矫正中心、一宫社区等进行实地考察，并召开座谈会听取两市人大、政府相关部门以及学校、家长代表的意见和建议。
王建鸣指出，未成年人是祖国的希望和未来，要充分认识到未成年人权益保护和预防未成年人犯罪工作的重要性。制定预防未成年人犯罪条例，要在“预防”上下功夫，将预防的理念贯彻条例始终。加强家庭、学校的预防体系建设，建立学校与家长之间的沟通联系机制，支持、培育社会组织和社会工作者参与预防未成年人犯罪工作，并为家庭教育提供经常性的指导和培训服务。同时，政府相关部门要建立预防未成年人犯罪的工作联动机制，共同为未成年人创造良好的法治环境。