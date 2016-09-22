任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
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 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.22 星期四
世界可持续交通研讨会宜昌举行
    湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员张灵芝）昨日，世界可持续交通研讨会在宜昌举行，来自美、英、法、韩等18个国家近百位专家学者，以我省第一条正式运营的快速公交系统——宜昌BRT道路为范本，研讨世界可持续交通和绿色交通的深刻含义和实现方法。
    宜昌BRT项目是目前我国中心城区单条线路最长、功能最完善、建设最复杂的公交系统，也是一项城区道路综合改造示范工程，去年正式投入运营，被亚洲开发银行评为“世界可持续交通项目最佳案例”，同时荣获“世界最可持续交通奖”。该项目全长23.9公里，设站38对，采用大容量天然气能源车型；现在每天发送旅客28万人次，较运营前增加20%，步行和自行车人数同比增加了50%，相当于每天减少了5万次机动车出行。
    与会专家认为，中等城市和较小规模的城市，随着城市发展需要，能够提供高质高效的公共交通服务，吸引市民更多地选用公共交通，维持和保证城市的流动性和便捷的公共交通服务。借助宜昌创造的可持续交通经验，可以推动全球各大中城市可持续交通、绿色交通、智慧交通事业发展，为人类舒适生活创造更多机会和可能。
    省委常委、宜昌市委书记黄楚平出席研讨会。


   
　