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第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
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任何人都可以成为创新达人
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围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
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图文：揭短不留情面 承诺不打折
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深入推进“两学一做”打赢灾后重
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调研督导全面从严治党主体责任落
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首届海智菁英创新峰会在汉召开
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准确把握着力点推动主体责任压紧
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推动信访工作回归群众工作本源和
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世界可持续交通研讨会宜昌举行
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就预防未成年人犯罪开展立法调研
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武汉大学党内法规研究中心成立
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时政要闻
2016.9.22 星期四
世界可持续交通研讨会宜昌举行
湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员张灵芝）昨日，世界可持续交通研讨会在宜昌举行，来自美、英、法、韩等18个国家近百位专家学者，以我省第一条正式运营的快速公交系统——宜昌BRT道路为范本，研讨世界可持续交通和绿色交通的深刻含义和实现方法。
宜昌BRT项目是目前我国中心城区单条线路最长、功能最完善、建设最复杂的公交系统，也是一项城区道路综合改造示范工程，去年正式投入运营，被亚洲开发银行评为“世界可持续交通项目最佳案例”，同时荣获“世界最可持续交通奖”。该项目全长23.9公里，设站38对，采用大容量天然气能源车型；现在每天发送旅客28万人次，较运营前增加20%，步行和自行车人数同比增加了50%，相当于每天减少了5万次机动车出行。
与会专家认为，中等城市和较小规模的城市，随着城市发展需要，能够提供高质高效的公共交通服务，吸引市民更多地选用公共交通，维持和保证城市的流动性和便捷的公共交通服务。借助宜昌创造的可持续交通经验，可以推动全球各大中城市可持续交通、绿色交通、智慧交通事业发展，为人类舒适生活创造更多机会和可能。
省委常委、宜昌市委书记黄楚平出席研讨会。