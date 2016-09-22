查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 世界可持续交通研讨会宜昌举行 湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员张灵芝）昨日，世界可持续交通研讨会在宜昌举行，来自美、英、法、韩等18个国家近百位专家学者，以我省第一条正式运营的快速公交系统——宜昌BRT道路为范本，研讨世界可持续交通和绿色交通的深刻含义和实现方法。

宜昌BRT项目是目前我国中心城区单条线路最长、功能最完善、建设最复杂的公交系统，也是一项城区道路综合改造示范工程，去年正式投入运营，被亚洲开发银行评为“世界可持续交通项目最佳案例”，同时荣获“世界最可持续交通奖”。该项目全长23.9公里，设站38对，采用大容量天然气能源车型；现在每天发送旅客28万人次，较运营前增加20%，步行和自行车人数同比增加了50%，相当于每天减少了5万次机动车出行。

与会专家认为，中等城市和较小规模的城市，随着城市发展需要，能够提供高质高效的公共交通服务，吸引市民更多地选用公共交通，维持和保证城市的流动性和便捷的公共交通服务。借助宜昌创造的可持续交通经验，可以推动全球各大中城市可持续交通、绿色交通、智慧交通事业发展，为人类舒适生活创造更多机会和可能。

省委常委、宜昌市委书记黄楚平出席研讨会。





