任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
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 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
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2 时政要闻 2016.9.22 星期四
傅德辉在信访工作专题研讨班上强调
推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
    湖北日报讯 （记者李婷、通讯员淳纯）昨日下午，省委常委、省委秘书长傅徳辉为全省“人民大学”信访工作专题研讨班作辅导报告，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示精神，坚持以改革为统领，推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道。
    傅德辉指出，信访工作的本质是群众工作，要高度重视信访反映的社情民意，正确处理维稳和维权的关系，把群众满意作为根本标准；信访工作制度改革的基本方向是法治化，要把法治思维、法治方式、法治精神贯穿信访工作全过程；信访工作的核心任务是解决群众合理合法诉求，综合运用法律、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，维护好人民群众的合法权益。
    傅德辉强调，要继续坚持“2451”的改革思路，积极打造公开、便民、高效的阳光信访；强化县（市、区）一级为重心、乡（镇）村配套的基层基础；坚持和深化领导干部阅信接访包案；落实好领导责任、依法办理、检查督办、考评问责等机制，发挥信访化解矛盾、促进和谐的积极作用，为全省改革发展稳定作出新贡献。各级党委政府要切实加强领导，健全组织体系，加强队伍建设，用好信访成果，注重舆论宣传，引导全省信访干部履行好为党分忧、为民解难的神圣职责。


   
　