查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 傅德辉在信访工作专题研讨班上强调 推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 湖北日报讯 （记者李婷、通讯员淳纯）昨日下午，省委常委、省委秘书长傅徳辉为全省“人民大学”信访工作专题研讨班作辅导报告，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示精神，坚持以改革为统领，推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道。

傅德辉指出，信访工作的本质是群众工作，要高度重视信访反映的社情民意，正确处理维稳和维权的关系，把群众满意作为根本标准；信访工作制度改革的基本方向是法治化，要把法治思维、法治方式、法治精神贯穿信访工作全过程；信访工作的核心任务是解决群众合理合法诉求，综合运用法律、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，维护好人民群众的合法权益。

傅德辉强调，要继续坚持“2451”的改革思路，积极打造公开、便民、高效的阳光信访；强化县（市、区）一级为重心、乡（镇）村配套的基层基础；坚持和深化领导干部阅信接访包案；落实好领导责任、依法办理、检查督办、考评问责等机制，发挥信访化解矛盾、促进和谐的积极作用，为全省改革发展稳定作出新贡献。各级党委政府要切实加强领导，健全组织体系，加强队伍建设，用好信访成果，注重舆论宣传，引导全省信访干部履行好为党分忧、为民解难的神圣职责。





