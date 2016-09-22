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第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
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任何人都可以成为创新达人
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围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
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图文：揭短不留情面 承诺不打折
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深入推进“两学一做”打赢灾后重
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调研督导全面从严治党主体责任落
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首届海智菁英创新峰会在汉召开
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准确把握着力点推动主体责任压紧
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推动信访工作回归群众工作本源和
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世界可持续交通研讨会宜昌举行
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就预防未成年人犯罪开展立法调研
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武汉大学党内法规研究中心成立
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时政要闻
2016.9.22 星期四
傅德辉在信访工作专题研讨班上强调
推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
湖北日报讯 （记者李婷、通讯员淳纯）昨日下午，省委常委、省委秘书长傅徳辉为全省“人民大学”信访工作专题研讨班作辅导报告，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示精神，坚持以改革为统领，推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道。
傅德辉指出，信访工作的本质是群众工作，要高度重视信访反映的社情民意，正确处理维稳和维权的关系，把群众满意作为根本标准；信访工作制度改革的基本方向是法治化，要把法治思维、法治方式、法治精神贯穿信访工作全过程；信访工作的核心任务是解决群众合理合法诉求，综合运用法律、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，维护好人民群众的合法权益。
傅德辉强调，要继续坚持“2451”的改革思路，积极打造公开、便民、高效的阳光信访；强化县（市、区）一级为重心、乡（镇）村配套的基层基础；坚持和深化领导干部阅信接访包案；落实好领导责任、依法办理、检查督办、考评问责等机制，发挥信访化解矛盾、促进和谐的积极作用，为全省改革发展稳定作出新贡献。各级党委政府要切实加强领导，健全组织体系，加强队伍建设，用好信访成果，注重舆论宣传，引导全省信访干部履行好为党分忧、为民解难的神圣职责。