查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 侯长安强调 准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员缪剑）9月20日至21日，省委常委、省纪委书记侯长安在襄阳市督导全面从严治党主体责任落实情况。他深入襄阳市东津新区调研，与市、县领导干部个别座谈，听取意见建议。侯长安同志充分肯定襄阳市落实全面从严治党主体责任所取得的成绩，强调各级党组织要进一步加大工作力度，不断健全主体责任体系，形成科学定责、强力传责、严肃问责的落实链条，推动主体责任落实生根。

侯长安要求，要深化对全面从严治党主体责任的再认识，把握落实全面从严治党主体责任的着力点，把纪律建设摆在更加突出的位置，积极实践监督执纪“四种形态”，强化对党员干部的严管严治，始终保持正风肃纪高压态势，大力推动全面从严治党向基层延伸，充分发挥巡察组织和派驻机构的监督作用，把全面从严治党主体责任落细、落小、落到实处。

侯长安强调，要进一步推动主体责任压紧、压实、压到底，把问责追责这个“杀手锏”用足用好，真“开刀问斩”。要把自上而下的督导调研和自下而上的专题报告结合起来，把阶段性传导和过程性传导结合起来，把普遍约谈和精准约谈结合起来，持续传导压力。要严格落实责任清单，充分发挥主体责任纪实台账作用，切实整合资源，凝聚落实主体责任的强大力量。





