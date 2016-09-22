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第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
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任何人都可以成为创新达人
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围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
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图文：揭短不留情面 承诺不打折
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深入推进“两学一做”打赢灾后重
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调研督导全面从严治党主体责任落
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首届海智菁英创新峰会在汉召开
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准确把握着力点推动主体责任压紧
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推动信访工作回归群众工作本源和
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世界可持续交通研讨会宜昌举行
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就预防未成年人犯罪开展立法调研
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武汉大学党内法规研究中心成立
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时政要闻
2016.9.22 星期四
首届海智菁英创新峰会在汉召开
湖北日报讯 （记者文俊、通讯员马贵兵）昨日，我省首届海智菁英创新峰会在汉召开。该活动由中国科协和湖北省人民政府共同主办，省政协副主席、省科协副主席田玉科出席会议并讲话。
田玉科指出，面对我省“十三五”人才工作转型升级的新时代，要聚焦我省供给侧改革和重点产业发展，突出“高精尖缺”导向，发挥自身优势，积极开展招才引智工作。围绕我省战略性新兴产业培育壮大工程实施，着力引进新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业的海外高层次人才，着力引进互联网、物联网等新业态发展急需紧缺的海外高层次人才，着力引进具有海外工作经验的非华裔外国专家，特别是带项目、带资金、带技术到湖北开办企业的创业型人才。加强和拓展与海外科技团体的联系，进一步深化人才国际化战略合作，广招海外精英来鄂创新创业。加快推进中国科协（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心建设，为建设创新强省作出科协组织应有的贡献。
会上，美国科学院院士戴宏杰、“千人计划专家”程寒松、西蒙弗雷泽大学教授刘江川等7人被聘为湖北海智专家。