查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 首届海智菁英创新峰会在汉召开 湖北日报讯 （记者文俊、通讯员马贵兵）昨日，我省首届海智菁英创新峰会在汉召开。该活动由中国科协和湖北省人民政府共同主办，省政协副主席、省科协副主席田玉科出席会议并讲话。

田玉科指出，面对我省“十三五”人才工作转型升级的新时代，要聚焦我省供给侧改革和重点产业发展，突出“高精尖缺”导向，发挥自身优势，积极开展招才引智工作。围绕我省战略性新兴产业培育壮大工程实施，着力引进新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业的海外高层次人才，着力引进互联网、物联网等新业态发展急需紧缺的海外高层次人才，着力引进具有海外工作经验的非华裔外国专家，特别是带项目、带资金、带技术到湖北开办企业的创业型人才。加强和拓展与海外科技团体的联系，进一步深化人才国际化战略合作，广招海外精英来鄂创新创业。加快推进中国科协（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心建设，为建设创新强省作出科协组织应有的贡献。

会上，美国科学院院士戴宏杰、“千人计划专家”程寒松、西蒙弗雷泽大学教授刘江川等7人被聘为湖北海智专家。





