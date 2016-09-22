任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
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 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.22 星期四
首届海智菁英创新峰会在汉召开
    湖北日报讯 （记者文俊、通讯员马贵兵）昨日，我省首届海智菁英创新峰会在汉召开。该活动由中国科协和湖北省人民政府共同主办，省政协副主席、省科协副主席田玉科出席会议并讲话。
    田玉科指出，面对我省“十三五”人才工作转型升级的新时代，要聚焦我省供给侧改革和重点产业发展，突出“高精尖缺”导向，发挥自身优势，积极开展招才引智工作。围绕我省战略性新兴产业培育壮大工程实施，着力引进新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业的海外高层次人才，着力引进互联网、物联网等新业态发展急需紧缺的海外高层次人才，着力引进具有海外工作经验的非华裔外国专家，特别是带项目、带资金、带技术到湖北开办企业的创业型人才。加强和拓展与海外科技团体的联系，进一步深化人才国际化战略合作，广招海外精英来鄂创新创业。加快推进中国科协（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心建设，为建设创新强省作出科协组织应有的贡献。
    会上，美国科学院院士戴宏杰、“千人计划专家”程寒松、西蒙弗雷泽大学教授刘江川等7人被聘为湖北海智专家。


   
　