任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
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 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.22 星期四
任振鹤赴省水利厅
调研督导全面从严治党主体责任落实情况
    湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员熊渤）昨日下午，副省长任振鹤赴省水利厅开展全面从严治党主体责任调研督导。
    任振鹤在查看省水利厅基层党支部党员活动阵地，查阅相关资料后，召开座谈会听取有关情况汇报。他对省水利厅党组落实全面从严治党主体责任等工作给予充分肯定，认为，省水利厅党组高度重视党建工作，落实全面从严治党主体责任有措施、有力度、有特色、有成效。特别是在今年防汛抗洪期间，主动防范、主动响应、主动谋划、主动作为、主动履职，党员干部个个都是防汛能手，人人都是执纪尖兵，为夺取防汛抗灾阶段性胜利作出了突出贡献。
    任振鹤强调，治国必先治党、治党务必从严。要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，按照抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职的要求，切实增强从严治党的责任感和使命感。要健全完善责任体系，一级抓一级、一级带一级、一级促一级，确保从严治党要求向基层延伸，落实到最末端，实现全覆盖。要严格落实主体责任和监督责任，把党建工作、业务工作和党风廉政建设同谋划、同部署、同推进。要严守廉政防线，结合“两学一做”学习教育，校准思想之标，调整行为之舵，绷紧作风之弦。做到心有所畏、言有所戒、行有所止，秉公用权、依法用权、廉洁用权，树立党员干部良好形象。
    任振鹤还就水利灾后重建和抗旱减灾工作进行了安排部署。


   
　