查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 任振鹤赴省水利厅 调研督导全面从严治党主体责任落实情况 湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员熊渤）昨日下午，副省长任振鹤赴省水利厅开展全面从严治党主体责任调研督导。

任振鹤在查看省水利厅基层党支部党员活动阵地，查阅相关资料后，召开座谈会听取有关情况汇报。他对省水利厅党组落实全面从严治党主体责任等工作给予充分肯定，认为，省水利厅党组高度重视党建工作，落实全面从严治党主体责任有措施、有力度、有特色、有成效。特别是在今年防汛抗洪期间，主动防范、主动响应、主动谋划、主动作为、主动履职，党员干部个个都是防汛能手，人人都是执纪尖兵，为夺取防汛抗灾阶段性胜利作出了突出贡献。

任振鹤强调，治国必先治党、治党务必从严。要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，按照抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职的要求，切实增强从严治党的责任感和使命感。要健全完善责任体系，一级抓一级、一级带一级、一级促一级，确保从严治党要求向基层延伸，落实到最末端，实现全覆盖。要严格落实主体责任和监督责任，把党建工作、业务工作和党风廉政建设同谋划、同部署、同推进。要严守廉政防线，结合“两学一做”学习教育，校准思想之标，调整行为之舵，绷紧作风之弦。做到心有所畏、言有所戒、行有所止，秉公用权、依法用权、廉洁用权，树立党员干部良好形象。

任振鹤还就水利灾后重建和抗旱减灾工作进行了安排部署。





