查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 于绍良在罗田调研时强调 深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 湖北日报讯 （通讯员鄂组研）昨日，省委常委、组织部部长于绍良赴罗田县，调研该县灾后恢复重建及省委组织部驻罗田抗灾救灾工作组有关工作情况，强调要深入推进“两学一做”学习教育，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，坚决打赢灾后重建和精准扶贫精准脱贫攻坚战。

于绍良先后深入到罗田县大河岸镇、九资河镇五条路村、官基坪村，实地查看了公路、拦河堰等修复工程。于绍良指出，要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、省政府工作部署，以钉钉子精神推进灾后重建各项工作。要坚持人民利益至上，把灾后重建与精准扶贫精准脱贫、与改革发展稳定结合起来，完成好生活恢复、生产恢复、基础设施恢复重建等重点任务。要深入推进“两学一做”学习教育，把灾后重建作为学习教育的实践载体，用灾后重建的成果来检验学习教育的成效。要层层落实责任，促使各级党员干部在灾后重建中履职尽责、担当作为，在大灾大干中力争大进步，夺取灾后重建和经济社会发展的双胜利。于绍良要求，省委组织部驻罗田工作组要坚持高标准严要求，圆满完成各项任务，在灾后重建中带头干在实处，努力走在前列。





