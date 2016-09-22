任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
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 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.22 星期四
图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
——问政现场直击
    湖北日报讯 图为：问政现场。 （湖北电视综合频道提供）

　　记者 杨宏斌 通讯员 张四平 叶志强

    孝感市双峰山虚报项目套取资金500万元

    【曝光问题】2013年底，孝感市双峰山旅游度假区管委会向发改部门申报了“孝感市双峰山生态农业示范基地”建设项目，获批500万元资金支持。暗访人员根据省发改委材料上标注的地址，怎么也找不到这家生态农业基地，只发现了一家名为“长江生态农业示范孝感有限公司”的企业。该企业负责人介绍，他们公司在此处的项目名叫“长江生态农业示范基地”，并未获得发改委资金支持。调查发现，双峰山管委会以“孝感双峰山生态农业示范基地”名义申报项目资金，只是为了借个名目把500万资金拿到手上。
    【现场回应】省发改委主任李乐成：这说明我们的项目审批还存在着不少漏洞。问题在基层，根子在上面。我们要认真整改。提请孝感市发改委党组认真对待、严肃处理。

    老河口违规使用“路条”开建“梦幻谷”

　　【曝光问题】老河口市一度大张旗鼓宣传的“中华梦幻谷国际养生度假区”，计划总投资75亿元。2013年开始动工。一个县级市竟然开建75亿元的大项目，获得发改委审批了吗？暗访人员调查发现，当地拿到省发改委的“路条”后，违规未批先建。所谓“路条”，就是发改委同意开展前期工作的批文。从2014年开始，省发改委停止发放“路条”。如今，这个项目又因资金问题停了下来，大片土地长期闲置，现场一片狼藉。
　　【现场回应】省发改委主任李乐成：“路条”是过去支持项目建设的一个变通办法，随着行政审批制度改革而终止了。但它终止后，我们在跟踪监督方面做得不够。十二五期间，我们一共发了475个路条，我们回去以后要认真逐一检查，坚决堵塞漏洞，严防违规问题发生。

　　“黑名单”企业中标潜江政府采购项目

　　【曝光问题】潜江市“人社局金保工程核心平台软件维护”项目政府采购中，中标的“华南资讯”公司曾因犯单位行贿罪被判罚金150万，董事长也被判刑，还上了黑名单，并不具备中标资格。
　　【现场回应】省财政厅厅长王文童：政府采购法明确规定管采分离，当地没有依法办事，也没有对供应商服务商信息严格审核。建议潜江市对相关责任人问责。

　　英山公共资源交易监管局设“门槛”排斥中小企业

    【曝光问题】在易地扶贫搬迁项目建设招标中，英山县公共资源交易监管局设置招投标门槛，把企业荣誉等方面的情况加大评分比例，并通过增加税收、业绩等指标的分值，把许多新兴的中小企业拒于门槛之外。
　　【现场回应】省公共资源交易监管局局长丁贵桥：英山的做法与市场经济背道而驰，理所当然要坚决整治。我们将同发改委一道，对各地招投标文件进行清理，并开展专项治理。

　　“营改增”后国税大厅办事难

　　【曝光问题】“营改增”后一些纳税人反映，在国税办事遭遇了许多“烦心事”。在武汉市洪山区政府政务服务中心大厅，有多个标明“国地税”的服务窗口，工作人员却说，只有11号窗口办理国税业务。在该窗口前，办事的人排着长队。在武昌区国税局办税大厅，办事排长队的问题也十分严重。纳税人反映，“排队排的时间太长了，如果要开票，一般要等三到四天。”许多企业的财务人员反映，国税部门“12366纳税服务电话”的人工语音服务，经常打不通和打通后等待时间超长。
　　【现场回应】省国税局局长张国钧：我为国税大厅拥堵问题对纳税人造成的不便表示深深的歉意。下一步我们要增加办税力量，优化“12366纳税服务电话”，解决咨询难的问题，还要加强办税电子化，推广网上办税服务等。

　　竹溪退耕还林补偿名单里有“死人”

　　【曝光问题】竹溪县兵营镇四条沟村民反映,村里“套取退耕还林补贴”，死亡多年的、搬到外地的、非本村户籍的，都在领取名单里。暗访短片证实了兵营镇10余个村虚列“影子人”的做法。
　　【现场回应】省林业厅厅长刘新池：
死人也能领到补贴，看到短片感觉痛心。要加大整治力度，严格监管，一定要在年底前基本解决这类问题。


   
　