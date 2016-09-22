查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ——问政现场直击 湖北日报讯 图为：问政现场。 （湖北电视综合频道提供）



记者 杨宏斌 通讯员 张四平 叶志强



孝感市双峰山虚报项目套取资金500万元



【曝光问题】2013年底，孝感市双峰山旅游度假区管委会向发改部门申报了“孝感市双峰山生态农业示范基地”建设项目，获批500万元资金支持。暗访人员根据省发改委材料上标注的地址，怎么也找不到这家生态农业基地，只发现了一家名为“长江生态农业示范孝感有限公司”的企业。该企业负责人介绍，他们公司在此处的项目名叫“长江生态农业示范基地”，并未获得发改委资金支持。调查发现，双峰山管委会以“孝感双峰山生态农业示范基地”名义申报项目资金，只是为了借个名目把500万资金拿到手上。

【现场回应】省发改委主任李乐成：这说明我们的项目审批还存在着不少漏洞。问题在基层，根子在上面。我们要认真整改。提请孝感市发改委党组认真对待、严肃处理。



老河口违规使用“路条”开建“梦幻谷”



【曝光问题】老河口市一度大张旗鼓宣传的“中华梦幻谷国际养生度假区”，计划总投资75亿元。2013年开始动工。一个县级市竟然开建75亿元的大项目，获得发改委审批了吗？暗访人员调查发现，当地拿到省发改委的“路条”后，违规未批先建。所谓“路条”，就是发改委同意开展前期工作的批文。从2014年开始，省发改委停止发放“路条”。如今，这个项目又因资金问题停了下来，大片土地长期闲置，现场一片狼藉。

【现场回应】省发改委主任李乐成：“路条”是过去支持项目建设的一个变通办法，随着行政审批制度改革而终止了。但它终止后，我们在跟踪监督方面做得不够。十二五期间，我们一共发了475个路条，我们回去以后要认真逐一检查，坚决堵塞漏洞，严防违规问题发生。



“黑名单”企业中标潜江政府采购项目



【曝光问题】潜江市“人社局金保工程核心平台软件维护”项目政府采购中，中标的“华南资讯”公司曾因犯单位行贿罪被判罚金150万，董事长也被判刑，还上了黑名单，并不具备中标资格。

【现场回应】省财政厅厅长王文童：政府采购法明确规定管采分离，当地没有依法办事，也没有对供应商服务商信息严格审核。建议潜江市对相关责任人问责。



英山公共资源交易监管局设“门槛”排斥中小企业



【曝光问题】在易地扶贫搬迁项目建设招标中，英山县公共资源交易监管局设置招投标门槛，把企业荣誉等方面的情况加大评分比例，并通过增加税收、业绩等指标的分值，把许多新兴的中小企业拒于门槛之外。

【现场回应】省公共资源交易监管局局长丁贵桥：英山的做法与市场经济背道而驰，理所当然要坚决整治。我们将同发改委一道，对各地招投标文件进行清理，并开展专项治理。



“营改增”后国税大厅办事难



【曝光问题】“营改增”后一些纳税人反映，在国税办事遭遇了许多“烦心事”。在武汉市洪山区政府政务服务中心大厅，有多个标明“国地税”的服务窗口，工作人员却说，只有11号窗口办理国税业务。在该窗口前，办事的人排着长队。在武昌区国税局办税大厅，办事排长队的问题也十分严重。纳税人反映，“排队排的时间太长了，如果要开票，一般要等三到四天。”许多企业的财务人员反映，国税部门“12366纳税服务电话”的人工语音服务，经常打不通和打通后等待时间超长。

【现场回应】省国税局局长张国钧：我为国税大厅拥堵问题对纳税人造成的不便表示深深的歉意。下一步我们要增加办税力量，优化“12366纳税服务电话”，解决咨询难的问题，还要加强办税电子化，推广网上办税服务等。



竹溪退耕还林补偿名单里有“死人”



【曝光问题】竹溪县兵营镇四条沟村民反映,村里“套取退耕还林补贴”，死亡多年的、搬到外地的、非本村户籍的，都在领取名单里。暗访短片证实了兵营镇10余个村虚列“影子人”的做法。

【现场回应】省林业厅厅长刘新池：

死人也能领到补贴，看到短片感觉痛心。要加大整治力度，严格监管，一定要在年底前基本解决这类问题。





