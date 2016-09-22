查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 湖北媒体问政直指十大乱象 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员张四平、叶志强）昨日，当暗访短片《围网养鱼何时休》在湖北广播电视台演播厅播放时，现场一片哗然。省农业厅副厅长徐能海心情沉重：“这反映了我们农业部门执法不严。”

这是“督履职 强作为 促发展2016湖北媒体问政”活动现场的一个场景。副省长任振鹤、省政协副主席肖旭明等现场观摩。

此次问政由省纪委、省监察厅、省纠风办主办，现场播放了《成功套取资金的虚报项目》《令人质疑的政府采购》《退耕还林补贴公示名单里的“影子人”》等10条短片，直指项目审核和资金监管不严、政府采购不规范、死人领取退耕还林补贴等十大问题。省发改委、财政厅、农业厅、公共资源交易监管局、国税局、林业厅负责人现场接受质询。

节目曝光的我省大型湖泊水库围网养鱼污染水质问题引人关注。2014年1月公布实施的《湖北省水污染防治条例》明确规定，禁止在江河、湖泊、水库、运河围栏围网养殖、投肥（粪）养殖。然而，暗访人员发现，我省江河湖泊水库围栏围网养鱼屡见不鲜。

我省第三大湖泊斧头湖由省水产局下属省斧头湖管理局管理。该局副局长杨振虎承认：“斧头湖18万亩面积，有13.88万亩围网，基本上斧头湖全部围栏了。”

暗访人员问有无清理围网养鱼的具体方案，该管理局仅拿出一份咸宁市水产局《关于斧头湖养殖围栏围网拆除工作的情况汇报》。该文件显示：斧头湖共有有证围网109处，无证围网40多处。目前，管理部门对围网只停留在拆除工作的讨论阶段，如何治理还无具体方案。

在宜昌隔河岩水库，集中连片、规模较大的网箱随处可见。当地不少群众要求拆除网箱。但如今，网箱群依然故我地架设在水面上。

位于广水市的徐家河水库是我省第三大水库。近年来该水库因围网养殖，水质严重下降。周围村民说：“围网养殖用的鱼药量相当大，低毒药一整瓶一整瓶地往下投啊。”

保护渔业水域生态环境是省农业厅的职责。问政现场点评嘉宾、华中科技大学陈鹤教授直率批评：“省水污染防治条例实施后，农业部门明显没有采取积极有效措施贯彻该条例。重视停留在口头上，执行停留在案头上。”

省农业厅副厅长徐能海诚恳接受批评。他说，近两年，全省已撤除围网35万亩，但还有40万亩。这反映了农业部门工作推动不力，从上到下存在畏难情绪和求稳怕难的心态。省农业厅将借媒体问政的东风，加大执法力度和追责问责力度，对工作薄弱的地方专门督办，不见好转决不收兵，40万亩围网一定要在明年年底前全部完成拆除。





