任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
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 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.22 星期四
湖北媒体问政直指十大乱象
围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员张四平、叶志强）昨日，当暗访短片《围网养鱼何时休》在湖北广播电视台演播厅播放时，现场一片哗然。省农业厅副厅长徐能海心情沉重：“这反映了我们农业部门执法不严。”
    这是“督履职 强作为 促发展2016湖北媒体问政”活动现场的一个场景。副省长任振鹤、省政协副主席肖旭明等现场观摩。
    此次问政由省纪委、省监察厅、省纠风办主办，现场播放了《成功套取资金的虚报项目》《令人质疑的政府采购》《退耕还林补贴公示名单里的“影子人”》等10条短片，直指项目审核和资金监管不严、政府采购不规范、死人领取退耕还林补贴等十大问题。省发改委、财政厅、农业厅、公共资源交易监管局、国税局、林业厅负责人现场接受质询。
    节目曝光的我省大型湖泊水库围网养鱼污染水质问题引人关注。2014年1月公布实施的《湖北省水污染防治条例》明确规定，禁止在江河、湖泊、水库、运河围栏围网养殖、投肥（粪）养殖。然而，暗访人员发现，我省江河湖泊水库围栏围网养鱼屡见不鲜。
    我省第三大湖泊斧头湖由省水产局下属省斧头湖管理局管理。该局副局长杨振虎承认：“斧头湖18万亩面积，有13.88万亩围网，基本上斧头湖全部围栏了。”
    暗访人员问有无清理围网养鱼的具体方案，该管理局仅拿出一份咸宁市水产局《关于斧头湖养殖围栏围网拆除工作的情况汇报》。该文件显示：斧头湖共有有证围网109处，无证围网40多处。目前，管理部门对围网只停留在拆除工作的讨论阶段，如何治理还无具体方案。
    在宜昌隔河岩水库，集中连片、规模较大的网箱随处可见。当地不少群众要求拆除网箱。但如今，网箱群依然故我地架设在水面上。
    位于广水市的徐家河水库是我省第三大水库。近年来该水库因围网养殖，水质严重下降。周围村民说：“围网养殖用的鱼药量相当大，低毒药一整瓶一整瓶地往下投啊。”
    保护渔业水域生态环境是省农业厅的职责。问政现场点评嘉宾、华中科技大学陈鹤教授直率批评：“省水污染防治条例实施后，农业部门明显没有采取积极有效措施贯彻该条例。重视停留在口头上，执行停留在案头上。”
    省农业厅副厅长徐能海诚恳接受批评。他说，近两年，全省已撤除围网35万亩，但还有40万亩。这反映了农业部门工作推动不力，从上到下存在畏难情绪和求稳怕难的心态。省农业厅将借媒体问政的东风，加大执法力度和追责问责力度，对工作薄弱的地方专门督办，不见好转决不收兵，40万亩围网一定要在明年年底前全部完成拆除。


   
　