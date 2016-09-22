查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·任何人都可以成为创新达人 ·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 ·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣 ·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战 ·调研督导全面从严治党主体责任落实情况 ·首届海智菁英创新峰会在汉召开 ·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底 ·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道 ·世界可持续交通研讨会宜昌举行 ·就预防未成年人犯罪开展立法调研 ·武汉大学党内法规研究中心成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 任何人都可以成为创新达人 · 围网养鱼污染水质让官员红脸出汗 · 图文：揭短不留情面 承诺不打折 · 深入推进“两学一做”打赢灾后重 · 调研督导全面从严治党主体责任落 · 首届海智菁英创新峰会在汉召开 · 准确把握着力点推动主体责任压紧 · 推动信访工作回归群众工作本源和 · 世界可持续交通研讨会宜昌举行 · 就预防未成年人犯罪开展立法调研 · 武汉大学党内法规研究中心成立 2 时政要闻 2016.9.22 星期四 “最美职工”走进企业畅谈创新受追捧—— 任何人都可以成为创新达人 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）“你就是我心目中的男神。”“男神，你有女朋友吗？”……昨日，“湖北最美一线职工”走进烽火科技集团，神龙公司武汉三厂督导工冯洋以“吃瓜群众谈创新”为题的即兴畅谈成为现场焦点，被女职工直呼“男神”。

冯洋今年24岁，在最美职工团队中年龄最小。工作才5年，他牵头的现场创新改善项目超百个，为公司累计节约成本逾千万元。为此，公司专门成立了冯洋创新工作室。

分享创新心得，冯洋激情满怀：“创新，就是变！变是从无到有的改变，是从落后到先进的改变。”“如果把我们在工作和生活中遇到的待改善问题都抛给专家去做，他们不吃饭不睡觉都完成不了。”“创新是每个人的权利和义务。”“创新的思想不分领域，创新改善不分大小。任何人，都可以成为发明家，任何人，都可以成为创新达人……”

精彩的发言和热烈的掌声，让交流氛围更活跃。武昌区环卫工付国炬的一项小发明，让路面厚灰堆积的黄线，重回干净亮丽。他说：“创新，只要动脑筋，就会有收获。”中建三局机电工彭克难，从农民工成长为一线骨干，被誉为工地“发明家”。他说：“创新无处不在。”广水市分公司邮递员沈宝栋，通过走访、贴寻人启事、网上发帖等多种方式，28年将3000多封“死信”救活。他说：“创新不难，只要想干。”

“最美职工”们对创新的理解、阐述，赢得参访单位的高度赞誉。武汉邮科院工会副主席马东风表示，“最美一线职工”来自各行各业，他们的经历再次证明，创新与学历无关、与年龄无关、与高科技无关。他们吃苦奉献的精神、创新不懈的劲头值得集团2万员工认真学习。长江云负责人邓秀松表示，将以“最美职工”们为榜样，号召全体员工持续创新，推动媒体融合发展。





