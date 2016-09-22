任何人都可以成为创新达人围网养鱼污染水质让官员红脸出汗图文：揭短不留情面 承诺不打折扣深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战调研督导全面从严治党主体责任落实情况首届海智菁英创新峰会在汉召开准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道世界可持续交通研讨会宜昌举行就预防未成年人犯罪开展立法调研武汉大学党内法规研究中心成立
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.9.22 星期四
“最美职工”走进企业畅谈创新受追捧——
任何人都可以成为创新达人
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）“你就是我心目中的男神。”“男神，你有女朋友吗？”……昨日，“湖北最美一线职工”走进烽火科技集团，神龙公司武汉三厂督导工冯洋以“吃瓜群众谈创新”为题的即兴畅谈成为现场焦点，被女职工直呼“男神”。
    冯洋今年24岁，在最美职工团队中年龄最小。工作才5年，他牵头的现场创新改善项目超百个，为公司累计节约成本逾千万元。为此，公司专门成立了冯洋创新工作室。
    分享创新心得，冯洋激情满怀：“创新，就是变！变是从无到有的改变，是从落后到先进的改变。”“如果把我们在工作和生活中遇到的待改善问题都抛给专家去做，他们不吃饭不睡觉都完成不了。”“创新是每个人的权利和义务。”“创新的思想不分领域，创新改善不分大小。任何人，都可以成为发明家，任何人，都可以成为创新达人……”
    精彩的发言和热烈的掌声，让交流氛围更活跃。武昌区环卫工付国炬的一项小发明，让路面厚灰堆积的黄线，重回干净亮丽。他说：“创新，只要动脑筋，就会有收获。”中建三局机电工彭克难，从农民工成长为一线骨干，被誉为工地“发明家”。他说：“创新无处不在。”广水市分公司邮递员沈宝栋，通过走访、贴寻人启事、网上发帖等多种方式，28年将3000多封“死信”救活。他说：“创新不难，只要想干。”
    “最美职工”们对创新的理解、阐述，赢得参访单位的高度赞誉。武汉邮科院工会副主席马东风表示，“最美一线职工”来自各行各业，他们的经历再次证明，创新与学历无关、与年龄无关、与高科技无关。他们吃苦奉献的精神、创新不懈的劲头值得集团2万员工认真学习。长江云负责人邓秀松表示，将以“最美职工”们为榜样，号召全体员工持续创新，推动媒体融合发展。


 
　