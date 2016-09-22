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第2版 时政要闻
·任何人都可以成为创新达人
·围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
·图文：揭短不留情面 承诺不打折扣
·深入推进“两学一做”打赢灾后重建攻坚战
·调研督导全面从严治党主体责任落实情况
·首届海智菁英创新峰会在汉召开
·准确把握着力点推动主体责任压紧压实压到底
·推动信访工作回归群众工作本源和法治轨道
·世界可持续交通研讨会宜昌举行
·就预防未成年人犯罪开展立法调研
·武汉大学党内法规研究中心成立
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任何人都可以成为创新达人
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围网养鱼污染水质让官员红脸出汗
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图文：揭短不留情面 承诺不打折
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深入推进“两学一做”打赢灾后重
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调研督导全面从严治党主体责任落
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首届海智菁英创新峰会在汉召开
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准确把握着力点推动主体责任压紧
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推动信访工作回归群众工作本源和
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世界可持续交通研讨会宜昌举行
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就预防未成年人犯罪开展立法调研
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武汉大学党内法规研究中心成立
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时政要闻
2016.9.22 星期四
“最美职工”走进企业畅谈创新受追捧——
任何人都可以成为创新达人
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）“你就是我心目中的男神。”“男神，你有女朋友吗？”……昨日，“湖北最美一线职工”走进烽火科技集团，神龙公司武汉三厂督导工冯洋以“吃瓜群众谈创新”为题的即兴畅谈成为现场焦点，被女职工直呼“男神”。
冯洋今年24岁，在最美职工团队中年龄最小。工作才5年，他牵头的现场创新改善项目超百个，为公司累计节约成本逾千万元。为此，公司专门成立了冯洋创新工作室。
分享创新心得，冯洋激情满怀：“创新，就是变！变是从无到有的改变，是从落后到先进的改变。”“如果把我们在工作和生活中遇到的待改善问题都抛给专家去做，他们不吃饭不睡觉都完成不了。”“创新是每个人的权利和义务。”“创新的思想不分领域，创新改善不分大小。任何人，都可以成为发明家，任何人，都可以成为创新达人……”
精彩的发言和热烈的掌声，让交流氛围更活跃。武昌区环卫工付国炬的一项小发明，让路面厚灰堆积的黄线，重回干净亮丽。他说：“创新，只要动脑筋，就会有收获。”中建三局机电工彭克难，从农民工成长为一线骨干，被誉为工地“发明家”。他说：“创新无处不在。”广水市分公司邮递员沈宝栋，通过走访、贴寻人启事、网上发帖等多种方式，28年将3000多封“死信”救活。他说：“创新不难，只要想干。”
“最美职工”们对创新的理解、阐述，赢得参访单位的高度赞誉。武汉邮科院工会副主席马东风表示，“最美一线职工”来自各行各业，他们的经历再次证明，创新与学历无关、与年龄无关、与高科技无关。他们吃苦奉献的精神、创新不懈的劲头值得集团2万员工认真学习。长江云负责人邓秀松表示，将以“最美职工”们为榜样，号召全体员工持续创新，推动媒体融合发展。