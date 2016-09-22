查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战 ·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根 ·废矿石上开出“生态花” ·武汉大学党内法规研究中心成立 ·图文：乡村秋收图 ·云梦引进项目追求成功率 ·去年我省研发投入居中部首位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚 · 以高度的政治自觉推动主体责任落 · 废矿石上开出“生态花” · 武汉大学党内法规研究中心成立 · 图文：乡村秋收图 · 云梦引进项目追求成功率 · 去年我省研发投入居中部首位 1 要闻 2016.9.22 星期四 去年我省研发投入居中部首位 总额达562亿元 同比增长10% 湖北日报讯 （记者林建伟）我省是科教大省，科技研发是提升企业创新能力、助推经济转型升级重要支撑。省统计局近日公布的数据显示，去年我省研发经费投入561.74亿元，同比增长10%，总量居全国第七、中部首位。

试验研发是研发经费主要投入方向。去年，我省用于试验研发经费支出 468.12亿元，同比增长10.6%，在全社会研发经费中的占比由2013年的79.9%上升到去年的83.3%。

企业研发主体地位进一步增强。企业研发经费支出439.28亿元，占全社会研发经费支出比重78.2%。其中工业企业研发投入主要集中在制造业，包括汽车、计算机通信和其他电子设备、化学原料和化学制品等。

值得注意的是，去年我省研发投入强度（研发经费与GDP之比）为1.9%，比全国平均水平低0.17个百分点，研发经费投入规模和强度有待进一步提升。基础性和原创新研发投入仍显不足。去年，我省基础研究和应用研究投入合计93.62亿元，同比增长6.7%，增速低于全社会研发投入3.3个百分点，在全部经费中占比只有16.7%。

省统计局分析报告建议，要坚持市场导向，以企业为主体，以高等院校、科研机构为支撑，加大研发投入规模，优化研发投入结构，提升基础研究和应用研究在研发经费中的比重。





