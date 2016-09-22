立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战以高度的政治自觉推动主体责任落地生根废矿石上开出“生态花”武汉大学党内法规研究中心成立图文：乡村秋收图云梦引进项目追求成功率去年我省研发投入居中部首位
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 第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.22 星期四
去年我省研发投入居中部首位
总额达562亿元 同比增长10%
    湖北日报讯 （记者林建伟）我省是科教大省，科技研发是提升企业创新能力、助推经济转型升级重要支撑。省统计局近日公布的数据显示，去年我省研发经费投入561.74亿元，同比增长10%，总量居全国第七、中部首位。
    试验研发是研发经费主要投入方向。去年，我省用于试验研发经费支出 468.12亿元，同比增长10.6%，在全社会研发经费中的占比由2013年的79.9%上升到去年的83.3%。
    企业研发主体地位进一步增强。企业研发经费支出439.28亿元，占全社会研发经费支出比重78.2%。其中工业企业研发投入主要集中在制造业，包括汽车、计算机通信和其他电子设备、化学原料和化学制品等。
    值得注意的是，去年我省研发投入强度（研发经费与GDP之比）为1.9%，比全国平均水平低0.17个百分点，研发经费投入规模和强度有待进一步提升。基础性和原创新研发投入仍显不足。去年，我省基础研究和应用研究投入合计93.62亿元，同比增长6.7%，增速低于全社会研发投入3.3个百分点，在全部经费中占比只有16.7%。
    省统计局分析报告建议，要坚持市场导向，以企业为主体，以高等院校、科研机构为支撑，加大研发投入规模，优化研发投入结构，提升基础研究和应用研究在研发经费中的比重。


   
　