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第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
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立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚
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以高度的政治自觉推动主体责任落
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废矿石上开出“生态花”
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武汉大学党内法规研究中心成立
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图文：乡村秋收图
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云梦引进项目追求成功率
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去年我省研发投入居中部首位
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要闻
2016.9.22 星期四
去年我省研发投入居中部首位
总额达562亿元 同比增长10%
湖北日报讯 （记者林建伟）我省是科教大省，科技研发是提升企业创新能力、助推经济转型升级重要支撑。省统计局近日公布的数据显示，去年我省研发经费投入561.74亿元，同比增长10%，总量居全国第七、中部首位。
试验研发是研发经费主要投入方向。去年，我省用于试验研发经费支出 468.12亿元，同比增长10.6%，在全社会研发经费中的占比由2013年的79.9%上升到去年的83.3%。
企业研发主体地位进一步增强。企业研发经费支出439.28亿元，占全社会研发经费支出比重78.2%。其中工业企业研发投入主要集中在制造业，包括汽车、计算机通信和其他电子设备、化学原料和化学制品等。
值得注意的是，去年我省研发投入强度（研发经费与GDP之比）为1.9%，比全国平均水平低0.17个百分点，研发经费投入规模和强度有待进一步提升。基础性和原创新研发投入仍显不足。去年，我省基础研究和应用研究投入合计93.62亿元，同比增长6.7%，增速低于全社会研发投入3.3个百分点，在全部经费中占比只有16.7%。
省统计局分析报告建议，要坚持市场导向，以企业为主体，以高等院校、科研机构为支撑，加大研发投入规模，优化研发投入结构，提升基础研究和应用研究在研发经费中的比重。