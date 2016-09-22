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第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
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立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚
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以高度的政治自觉推动主体责任落
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废矿石上开出“生态花”
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武汉大学党内法规研究中心成立
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图文：乡村秋收图
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云梦引进项目追求成功率
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去年我省研发投入居中部首位
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要闻
2016.9.22 星期四
项目选准 投产求快 效益要好
云梦引进项目追求成功率
湖北日报讯 记者 张培铁 通讯员 易成 陈群
采访车下汉十高速公路，转入去云梦县城的连接线，记者眼前一亮：公路右侧一排排漂亮的厂房，云梦崛起了一座崭新的“皮草产业城”。
2012年5月，北京雅宝城皮草产业园签约落户云梦。次年底，产业园就落户33家企业并全部投产，当年出口创汇1亿美元。到今年8月，落户企业57家，累计创汇2亿多美元，成为全省外贸出口基地。
这是云梦县在招商引进项目中，注重念好“准、快、好”三字经、追求成功率的一个缩影。
云梦是我省面积最小、人口密度最大的县，人均土地仅0.1公顷。县委县政府惜地如金，引进项目以追求成功率为首要。
项目要选准。该县不搞“捡到篮里都是菜”，而是“像找对象一样挑剔”，只引进科技含量高、投资强度大、产出效益好、带动能力强的“高颜值”项目，确保引资质量。对意向项目，进行“逆向考察”，由专班对其实力、信誉、投资意向和环保等全方位评估，先后将一大批小企业、落后企业、污染企业，以及条件苛刻的大企业拒之门外。
对确定的项目，千方百计服好务。该县领导常说：“我们各级公职人员要设身处地为企业着想，帮企业排忧解难，让企业舒心赚钱，云梦的经济发展才能快起来。”
引进项目精挑细选，加上贴身配套服务，企业资金到位快、开工快、投产快，招一个成一个。眼下，该县项目建设如火如荼，过千万元的在建项目达228个，其中过10亿元项目15个、过亿元项目118个。华祥等15个市级“百大工程”项目加快推进，中一新能源、东风油品、长舟制盐等56个项目相继竣工投产。“企业一旦注册，注资、建设、投产当然要快。慢了就错过了机遇，也对不起云梦啊！”采访中，湖北中一科技有限公司副总蔡利涛说。
中一科技2012年落户云梦，总投资2.5亿元，当年边建设边投产。第二年盈利300万元。此后三年，销售收入实现1亿、2亿、3亿“三级跳”，跻身该县纳税大户前三。中一科技的落户还尽显“引窝蛋”效应，接踵而至的是10多个机电项目，总投资达30亿元，被列入国家“863”新能源材料重点支持项目。
1-8月，云梦规模以上工业增加值52.69亿元，同比增长10.1%；固定资产投资172亿元，同比增长18.4%。这两项指标分别高于全省2个百分点和5个百分点。