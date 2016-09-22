立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战以高度的政治自觉推动主体责任落地生根废矿石上开出“生态花”武汉大学党内法规研究中心成立图文：乡村秋收图云梦引进项目追求成功率去年我省研发投入居中部首位
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 第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.22 星期四
项目选准 投产求快 效益要好
云梦引进项目追求成功率
    湖北日报讯 记者 张培铁 通讯员 易成 陈群

    采访车下汉十高速公路，转入去云梦县城的连接线，记者眼前一亮：公路右侧一排排漂亮的厂房，云梦崛起了一座崭新的“皮草产业城”。
    2012年5月，北京雅宝城皮草产业园签约落户云梦。次年底，产业园就落户33家企业并全部投产，当年出口创汇1亿美元。到今年8月，落户企业57家，累计创汇2亿多美元，成为全省外贸出口基地。
    这是云梦县在招商引进项目中，注重念好“准、快、好”三字经、追求成功率的一个缩影。
    云梦是我省面积最小、人口密度最大的县，人均土地仅0.1公顷。县委县政府惜地如金，引进项目以追求成功率为首要。
    项目要选准。该县不搞“捡到篮里都是菜”，而是“像找对象一样挑剔”，只引进科技含量高、投资强度大、产出效益好、带动能力强的“高颜值”项目，确保引资质量。对意向项目，进行“逆向考察”，由专班对其实力、信誉、投资意向和环保等全方位评估，先后将一大批小企业、落后企业、污染企业，以及条件苛刻的大企业拒之门外。
    对确定的项目，千方百计服好务。该县领导常说：“我们各级公职人员要设身处地为企业着想，帮企业排忧解难，让企业舒心赚钱，云梦的经济发展才能快起来。”
    引进项目精挑细选，加上贴身配套服务，企业资金到位快、开工快、投产快，招一个成一个。眼下，该县项目建设如火如荼，过千万元的在建项目达228个，其中过10亿元项目15个、过亿元项目118个。华祥等15个市级“百大工程”项目加快推进，中一新能源、东风油品、长舟制盐等56个项目相继竣工投产。“企业一旦注册，注资、建设、投产当然要快。慢了就错过了机遇，也对不起云梦啊！”采访中，湖北中一科技有限公司副总蔡利涛说。
    中一科技2012年落户云梦，总投资2.5亿元，当年边建设边投产。第二年盈利300万元。此后三年，销售收入实现1亿、2亿、3亿“三级跳”，跻身该县纳税大户前三。中一科技的落户还尽显“引窝蛋”效应，接踵而至的是10多个机电项目，总投资达30亿元，被列入国家“863”新能源材料重点支持项目。
    1-8月，云梦规模以上工业增加值52.69亿元，同比增长10.1%；固定资产投资172亿元，同比增长18.4%。这两项指标分别高于全省2个百分点和5个百分点。


   
　