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第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
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立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚
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以高度的政治自觉推动主体责任落
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废矿石上开出“生态花”
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武汉大学党内法规研究中心成立
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图文：乡村秋收图
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云梦引进项目追求成功率
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去年我省研发投入居中部首位
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要闻
2016.9.22 星期四
图文：乡村秋收图
湖北日报讯 昨日，武汉市江夏区法泗镇西港村，金黄的稻田，忙碌的农机，远处正在修建的高速公路，构成一幅美丽的乡村秋收图。
（视界网 张贺斌柳斌 摄）