查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战 ·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根 ·废矿石上开出“生态花” ·武汉大学党内法规研究中心成立 ·图文：乡村秋收图 ·云梦引进项目追求成功率 ·去年我省研发投入居中部首位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚 · 以高度的政治自觉推动主体责任落 · 废矿石上开出“生态花” · 武汉大学党内法规研究中心成立 · 图文：乡村秋收图 · 云梦引进项目追求成功率 · 去年我省研发投入居中部首位 1 要闻 2016.9.22 星期四 图文：乡村秋收图 湖北日报讯 昨日，武汉市江夏区法泗镇西港村，金黄的稻田，忙碌的农机，远处正在修建的高速公路，构成一幅美丽的乡村秋收图。

（视界网 张贺斌柳斌 摄）





