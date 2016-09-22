立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战以高度的政治自觉推动主体责任落地生根废矿石上开出“生态花”武汉大学党内法规研究中心成立图文：乡村秋收图云梦引进项目追求成功率去年我省研发投入居中部首位
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 第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.22 星期四
图文：乡村秋收图
    湖北日报讯 昨日，武汉市江夏区法泗镇西港村，金黄的稻田，忙碌的农机，远处正在修建的高速公路，构成一幅美丽的乡村秋收图。
    （视界网 张贺斌柳斌 摄）


   
　