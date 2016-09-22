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王晓东代表省委、省政府对研究中心的成立表示祝贺。他说，十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央提出了一系列治国理政新理念新思想新战略，为党内法规制度建设创造了重大历史机遇，提出了新的理论与实践课题。省委决定成立武汉大学党内法规研究中心，旨在传承湖北党建光荣传统、发挥我省高校智力优势，担当起为党的制度建设和社会主义法治发展提供理论支撑和智力支持的时代重任。

王晓东强调，研究中心要强化政治属性，坚持正确方向，坚定马克思主义政治立场和理论勇气，积极整合党内法规研究力量，深入研究重大理论和实践问题，为党中央和地方党委科学民主依法决策提供智力支持，构建一流的党内法规研究高端智库。要做好理论研究和实践创新结合工作，紧紧围绕新的历史条件下党的建设中出现的新情况新特点新变化，坚持目标导向、问题导向和需求导向，瞄准学科前沿，强化创新意识，推出一批高质量、前瞻性、对策性的研究成果，构建一流的党内法规创新研究基地。要做好科学研究与人才培养结合工作，着眼党内法规事业长远发展，积极探索学科建设、人才培养和干部培训长效机制，构建一流的党内法规人才培养基地。

省委常委、省委秘书长傅德辉主持会议。他指出，党内法规建设是全面从严治党的制度保证，也是中国特色社会主义法治体系建设的重要内容，要切实增强责任感和使命感，以改革创新精神推动研究中心建设和发展。 研究中心要坚持政治标准、实践标准、价值标准，广纳人才、大胆创新，多出成果、出优质成果，为党内法规研究创新多作贡献。广大专家学者要充分发挥学术专业优势，积极参与党内法规理论研究、宣传阐释和教育培训等工作。省直有关部门要积极履行职能，大力支持研究中心建设与发展。

中央办公厅法规局副局长宋功德参加揭牌。他说，武汉大学党内法规研究中心研究站位高、共建模式新、队伍阵容强、谋划布局实，要进一步把准政治方向，加强跨学科研究探索，坚持问题导向，坚持理论联系实际，坚持研究与育人相结合，着力打造全国党内法规研究的高地，为党内法规建设提供坚实的法治保障和理论支撑。

武汉大学党委书记韩进表示，研究中心将始终坚持正确政治方向，为党和国家中心工作服务，为省委、省政府战略决策服务；深挖党内法规建设的内在规律，推动党内法规学科发展；探索协同创新的体制机制路径，努力建设高质量的高校实体性科研机构，尽快形成一批具有重大理论与实践意义的党内法规研究和智库服务成果。

武汉大学校长李晓红参加活动。





