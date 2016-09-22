立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战以高度的政治自觉推动主体责任落地生根废矿石上开出“生态花”武汉大学党内法规研究中心成立图文：乡村秋收图云梦引进项目追求成功率去年我省研发投入居中部首位
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
湖北日报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.22 星期四
废矿石上开出“生态花”
——转型发展看黄石之一
    湖北日报讯 记者 陶忠辉 张真真 严运涛

　　编者按
    黄石作为我省重要工矿城市，经过长期采掘，生态欠账较多，一度戴上“光灰城市”帽子。近年，该市深入贯彻“绿色发展”理念，推进生态文明建设，蹚出了一条资源枯竭型城市绿色转型之路。
    在首届湖北省（黄石）园博会即将启幕之际，记者踏上黄石大地，倾听绿色发展的铿锵足音，捕捉生态转型的强劲脉动，采写了“转型发展看黄石”系列报道，从生态转型、产业转型、城市转型等角度报道黄石经验，希望对各地推动绿色发展、转型升级有所启迪。今起分三篇陆续刊出。

    碧绿的山峰，雪白的云朵，湛蓝的天空。
    中秋假期，和众多市民一样，西塞山电厂退休职工杨晓莉到黄石金海开发区游玩。“美翻了！”她拿起手机随手拍摄了一组“黄石蓝”照片，发在微信朋友圈，引来点赞无数。
    金海开发区，过去是黄石的煤炭高产区，聚集大小煤矿数十个，灰尘弥漫，满目疮痍。去年，黄石关停了这里的所有煤矿，在昔日的小煤窑、矸石山上建起了3000多亩白茶园，修起了国家级健身登山步道，美了乡村，富了村民。
    这，仅是黄石绿色转型发展的一个缩影。

　　烟囱倒下去 生态立起来

    对矿产资源长期无休止的掠夺，给黄石带来巨大生态赤字，包括400多个开山塘口、150多座尾矿库、几十万亩工矿废弃地和大面积湖泊污染。
    杨晓莉的城市记忆是灰色的：冒着黑烟的高耸烟囱，“白衬衣不敢穿”、“桌子刚抹过转眼又是一层灰”。“再走破坏资源老路，不仅资源难以为继，甚至呼吸不到清新空气，那叫什么幸福生活？”一次市委全会上，市委书记周先旺发出诘问。
    2013年9月，黄石确立“生态立市、产业强市”战略，打破“资源诅咒”，生态文明被提到了前所未有的高度。
    刮骨疗毒。壮士断腕。
    倒下了，黑烟囱。2013年11月11日，大王镇两座高炉灰飞烟灭，拉开黄石向污染企业宣战的大幕。其后，全市关闭“五小”企业367家，炸毁烟囱39根，拆除电力设施和生产设备3452台。同时，对460家工业企业重点污染源进行整治。在全省率先完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫三项约束性减排指标。
　　告别了，煤矿窑。伴随今年春节前夕一声炮响，有60多年历史的“三楚第一井”袁仓煤矿宣告关闭。今年还将关闭16家煤矿，涉及产能135万吨，彻底退出煤炭行业，成为“零煤区”。年底以前还将关闭普通钢铁生产企业，清理“僵尸企业”、市场主体3.4万户。
    这些去产能之举，使得该市工业产值减少了200亿元，却换来了绿色发展空间。
    在“破”的同时，黄石加快“立”的步伐。
    启动近百亿资金，修复治理辖区内327个开山塘口、5万多公顷石漠化荒地。去年起还逐步关停沿江、环湖等重点区域80%以上的矿山，并将大冶湖水面从60平方公里恢复到75平方公里。
    开展“五边三化”、“八园六带”建设，建山地生态公园、湿地公园、沿湖沿江景观带，新增和改造绿地面积125公顷，城市绿心由磁湖拓展至大冶湖。
    园博接力，引领示范生态建设。2013年，铁山工矿废弃地上的生态园博会，创造了“石头上开花”的奇迹；2014年，大冶茗山乡乡村玫瑰园博会，开启了转型发展的“玫瑰之约”；2015年，阳新城市园博会，让市民生活更美好。
    如今，在大冶湖生态新区核心区，“转型黄石，灵动湖北”的首届湖北省园博会大幕将启。
    杉林水岸、七彩花田、凌波步道、花鸟湿地……一幅美轮美奂的生态画卷，正在黄石展开。

　　污水变清流 蓝天入画来

    磁湖岸边垂柳千条，湖底沙石水草清晰可见。
    每天傍晚，杨晓莉都要沿着磁湖转悠一圈：“看看这绿山头、绿草地，呼吸一下磁湖的氧气，一天的疲惫就消除了。”
    而在过去，近10平方公里的磁湖岸边有数十座工厂，工业和生活污水直排湖中，磁湖水体严重污染到劣五类，一度沦为臭水塘。
    近年来，黄石启动水污染综合治理，斥资5亿多元，实施20个环磁湖综合治理项目。环磁湖145个排污口将全部实现截流，同时建设了磁湖污水处理厂和团城山污水处理厂。
    与亚洲开发银行合作，贷款1亿美元，开展磁湖、青山湖、青港湖“三湖”治理。通过污水截流、岸线整治、景观建设，磁湖水质提升到三类，擦亮了“城中明珠”。
    黄石坐拥79公里长江岸线，由于非法码头“野蛮生长”，黄金岸线一度千疮百孔。“共抓大保护，不搞大开发。”黄石率先关停拆除长江沿线123个泊位，建设“绿色长江、人文长江、富裕长江”；同时，以治水为“龙头”，建立江长、河长、湖长、库长、塘长“五长责任制”，推进治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”。
    有时，杨晓莉会来到市区杭州东路、湖滨大道交叉处的大屏前，驻足查看。
    新冶钢、西塞山电厂、黄石热电厂、华新水泥的烟尘污染物实时排放数据和相应的国家标准，都清楚地显示在屏幕上。
    过去，这些数据只有企业和环保部门看得到，市民无法了解。
    人们还欣喜地看到，新冶钢公司污水处理池中，20只黑天鹅怡然游弋；东贝公司厂前的废水池中，嬉戏着五颜六色的金鱼。
    连续6年，黄石中心城区空气质量好于国家二级标准天数达到301天以上。

　　“伤痕”渐抚平 青山唤回来

    延绵百里的黄荆山是上苍赐予黄石的一道独特风景线。然而，大规模开山采掘，留下大量开山塘口，仿佛一道道难看的“疤痕”。
    10日，记者在黄荆山北麓5号塘口看到，原本光秃秃的山体种满了小乔木、灌木、藤本植物，裸露山体全部披上绿装。
    燕巢、飘台、客土喷播、上爬下挂……迄今，黄石已先后争取到中央投入矿山地质环境重点工程和示范工程资金8.89亿，实施了黄荆山、铜绿山、长乐山、赤马山、还地桥、铜山口等矿区地质环境治理，已治理矿区生态环境1.84万亩。
    却顾所来径，苍苍横翠薇。
    过去的荒坡，如今已是草木葱茏、霞湾榴红、柳堤闻荫，青山复现，“伤口”渐渐愈合。
    黄石矿山公园内，面积达108万平方米的“世界第一天坑”气势壮阔。它是黄石老工业基地和典型资源型城市的见证者。而今，这里成了4A级景区。
    槐林五月漾琼花，郁郁芬芳醉万家。“不信邪”的黄石人，进行硬岩绿化复垦，在废石场栽种刺槐，如今，366万平方米的复垦基地上已遍植槐树，每到四五月间，漫山槐花盛开，花香令人心旷神怡。
    去年底，黄石被列入国家第二批生态文明先行示范建设名单，“生态立市”建设进一步提速。
    见证了黄石几十年的发展变迁，杨晓莉为能生活在这个城市而自豪——
    放眼望去，远山如黛，碧水如镜，袅袅炊烟，这片多情的土地富饶而充满诗意。
    侧耳聆听，草木拔节，溪水潺潺，鸟鸣啁啁，这大自然的心声与乐音隐秘而深情。
    随着园博生态大幕开启,“绿色黄石”扑面而来，黄石走向生态文明的脚步愈清晰愈美丽。


   
　