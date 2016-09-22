立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战以高度的政治自觉推动主体责任落地生根废矿石上开出“生态花”武汉大学党内法规研究中心成立图文：乡村秋收图云梦引进项目追求成功率去年我省研发投入居中部首位
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 第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.22 星期四
张昌尔在随州调研督导时强调
以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
    湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）按照省委统一部署，省政协党组书记、主席张昌尔于20日至21日率督导组到随州调研督导全面从严治党主体责任落实情况，强调坚决贯彻中央、省委全面从严治党主体责任部署要求，以高度的政治自觉、强烈的看齐意识、鲜明的政治态度，聚焦突出问题，敢于动真碰硬，强化问责追责，推动全面从严治党主体责任落地落实、层层压实，为打赢灾后重建“四场硬仗”、全面完成今年目标任务、实现“十三五”良好开局提供坚强保证。
    在随州市国税局，张昌尔仔细查阅党建、监察、业务、行政工作台账，对该局认真落实主体责任的做法给予充分肯定。在曾都区草店子社区，张昌尔实地考察网格工作站、党员群众服务中心，与社区书记和“格格”们亲切交谈，详细了解基层党建、网格化服务管理有关情况，对该社区把党小组建在网格、探索网格员成长进步通道、开展“两代表一委员”进社区活动表示肯定。他说，大数据、小网格可以发挥大作用，要在政策和待遇上更加关心网格员，为他们成长进步提供通道和空间，充分发挥好网格化管理在社会治理中的重要作用。
    在督导座谈会上，张昌尔强调，落实全面从严治党主体责任，首先要进一步增强政治自觉，强化“四个意识”，向党中央看齐，切实把全面从严治党这项治国理政“牛鼻子”工程作为重大政治责任、重大政治使命。要深刻认识到落实主体责任，是党委的法定之责、主职主业，是实现湖北“十三五”发展目标的根本保障，是拧紧反腐败螺丝、深入推进反腐败斗争的关键，必须始终做到压力不减、力度不降。
    张昌尔指出，动员千遍不如问责一次，落实主体责任关键是要落实到追责问责上。要围绕问题整改动真碰硬，当前要确保换届选举风清气正；要围绕省委、省政府中心工作，用硬的作风、硬的责任动真碰硬；要围绕反腐倡廉，动真格、用狠劲，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。要强化党员干部日常管理，在落小、落细、落实上下功夫，抓实法纪教育，抓实向基层延伸，抓实监督执纪“四种形态”，抓实日常监管考核，推动从严治党不断向基层延伸，向日常延伸。
    张昌尔强调，落实从严治党主体责任，市委领导班子要发挥好带头表率作用，牢固树立“抓好党建是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的强烈责任意识，切实把压力层层向下传导，确保全面从严治党主体责任落地生根。
    省政协秘书长翟天山、省纪委有关负责同志参加调研督导，随州市委、市有关部门、区县和基层单位在座谈会上作工作汇报和发言。


   
　