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在随州市国税局，张昌尔仔细查阅党建、监察、业务、行政工作台账，对该局认真落实主体责任的做法给予充分肯定。在曾都区草店子社区，张昌尔实地考察网格工作站、党员群众服务中心，与社区书记和“格格”们亲切交谈，详细了解基层党建、网格化服务管理有关情况，对该社区把党小组建在网格、探索网格员成长进步通道、开展“两代表一委员”进社区活动表示肯定。他说，大数据、小网格可以发挥大作用，要在政策和待遇上更加关心网格员，为他们成长进步提供通道和空间，充分发挥好网格化管理在社会治理中的重要作用。

在督导座谈会上，张昌尔强调，落实全面从严治党主体责任，首先要进一步增强政治自觉，强化“四个意识”，向党中央看齐，切实把全面从严治党这项治国理政“牛鼻子”工程作为重大政治责任、重大政治使命。要深刻认识到落实主体责任，是党委的法定之责、主职主业，是实现湖北“十三五”发展目标的根本保障，是拧紧反腐败螺丝、深入推进反腐败斗争的关键，必须始终做到压力不减、力度不降。

张昌尔指出，动员千遍不如问责一次，落实主体责任关键是要落实到追责问责上。要围绕问题整改动真碰硬，当前要确保换届选举风清气正；要围绕省委、省政府中心工作，用硬的作风、硬的责任动真碰硬；要围绕反腐倡廉，动真格、用狠劲，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。要强化党员干部日常管理，在落小、落细、落实上下功夫，抓实法纪教育，抓实向基层延伸，抓实监督执纪“四种形态”，抓实日常监管考核，推动从严治党不断向基层延伸，向日常延伸。

张昌尔强调，落实从严治党主体责任，市委领导班子要发挥好带头表率作用，牢固树立“抓好党建是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的强烈责任意识，切实把压力层层向下传导，确保全面从严治党主体责任落地生根。

省政协秘书长翟天山、省纪委有关负责同志参加调研督导，随州市委、市有关部门、区县和基层单位在座谈会上作工作汇报和发言。





