立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战以高度的政治自觉推动主体责任落地生根废矿石上开出“生态花”武汉大学党内法规研究中心成立图文：乡村秋收图云梦引进项目追求成功率去年我省研发投入居中部首位
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 第1版 要闻
·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根
·废矿石上开出“生态花”
·武汉大学党内法规研究中心成立
·图文：乡村秋收图
·云梦引进项目追求成功率
·去年我省研发投入居中部首位
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.22 星期四
王晓东部署解决突出环境问题工作时强调
立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战
    湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省政府召开解决突出环境问题、全面改善环境质量电视电话会议，部署在全省深入开展环境保护“三大行动”。省委副书记、代省长王晓东出席会议并讲话。他强调，要坚决把思想和行动统一到中央和省委、省政府的决策部署上来，以对组织负责、对历史负责、对人民负责、对良心负责的态度，立下整改军令状，吹响总攻冲锋号，与环境突出问题背水一战，坚决打赢环境质量改善攻坚战。
    王晓东指出，解决我省突出环境问题是一项重大的政治任务和重要的民生工程，已经到了刻不容缓的地步。要从政治上审视，从全局上把握，充分认清我省生态环境面临的严峻形势，清醒看到环境质量现状离国家要求、发展需要和民生期待还有较大差距，生态环境恶化将极大地影响全面建成小康社会目标的完成，影响全国生态安全大局，影响湖北生态优势的发挥。要深刻认识中央解决突出环境问题的决心之大、力度之强，牢固树立“四个意识”，坚持把环境质量改善作为重大政治任务抓紧抓好，作为厚植绿色发展优势和重要民生工程落地生根。
    王晓东强调，要坚持问题导向，围绕突出问题整改，出重拳、下猛药，从严从实、精准发力，限期整改、动真碰硬，全力实施“三大行动”，严格检查验收，确保各项措施落细落实，确保整改取得实效，确保环境质量明显改善。全面实施水污染防治行动计划，着力推进四水共治，治污水、保江水、净湖水、促节水。全面实施大气污染防治行动计划，着力调结构、治点源、控面源，落实限期达标任务。全面实施土壤污染防治行动计划，着力强化土壤环境管理，开展土壤环境质量调查，加快推进土壤修复工程示范。坚持铁腕整改，对突出环境问题一律挂图作战，实行整改销号，确保整改一个、销号一个、公开一个，一抓到底。坚持铁腕施策，实施清单管理，坚持标本兼治，推进联合执法，强化跟踪问效，促进生态环境根本性好转。坚持铁腕问责，主要负责人负首责、主责、总责，逐级传导压力，层层抓好落实。对突出环境问题整改不力、国家下达的任务没有完成、区域（流域）环境质量恶化等不履职尽责问题，要严肃追究责任。
    副省长曹广晶主持会议，要求创新环境污染治理方式，狠抓突出问题整改，加快实施环保“三大行动”，积极稳妥推进环保体制改革，确保全省环境质量持续改善和目标任务完成。
    武汉市市长万勇，省政府秘书长王祥喜和各市州、省直有关单位负责人分别在主分会场参加会议。会议通报了全省大气、水环境质量和突出环境问题整改情况，荆州市、荆门市作表态发言。


 
　