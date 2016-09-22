查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战 ·以高度的政治自觉推动主体责任落地生根 ·废矿石上开出“生态花” ·武汉大学党内法规研究中心成立 ·图文：乡村秋收图 ·云梦引进项目追求成功率 ·去年我省研发投入居中部首位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚 · 以高度的政治自觉推动主体责任落 · 废矿石上开出“生态花” · 武汉大学党内法规研究中心成立 · 图文：乡村秋收图 · 云梦引进项目追求成功率 · 去年我省研发投入居中部首位 1 要闻 2016.9.22 星期四 王晓东部署解决突出环境问题工作时强调 立下整改军令状吹响总攻冲锋号坚决打赢环境质量改善攻坚战 湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省政府召开解决突出环境问题、全面改善环境质量电视电话会议，部署在全省深入开展环境保护“三大行动”。省委副书记、代省长王晓东出席会议并讲话。他强调，要坚决把思想和行动统一到中央和省委、省政府的决策部署上来，以对组织负责、对历史负责、对人民负责、对良心负责的态度，立下整改军令状，吹响总攻冲锋号，与环境突出问题背水一战，坚决打赢环境质量改善攻坚战。

王晓东指出，解决我省突出环境问题是一项重大的政治任务和重要的民生工程，已经到了刻不容缓的地步。要从政治上审视，从全局上把握，充分认清我省生态环境面临的严峻形势，清醒看到环境质量现状离国家要求、发展需要和民生期待还有较大差距，生态环境恶化将极大地影响全面建成小康社会目标的完成，影响全国生态安全大局，影响湖北生态优势的发挥。要深刻认识中央解决突出环境问题的决心之大、力度之强，牢固树立“四个意识”，坚持把环境质量改善作为重大政治任务抓紧抓好，作为厚植绿色发展优势和重要民生工程落地生根。

王晓东强调，要坚持问题导向，围绕突出问题整改，出重拳、下猛药，从严从实、精准发力，限期整改、动真碰硬，全力实施“三大行动”，严格检查验收，确保各项措施落细落实，确保整改取得实效，确保环境质量明显改善。全面实施水污染防治行动计划，着力推进四水共治，治污水、保江水、净湖水、促节水。全面实施大气污染防治行动计划，着力调结构、治点源、控面源，落实限期达标任务。全面实施土壤污染防治行动计划，着力强化土壤环境管理，开展土壤环境质量调查，加快推进土壤修复工程示范。坚持铁腕整改，对突出环境问题一律挂图作战，实行整改销号，确保整改一个、销号一个、公开一个，一抓到底。坚持铁腕施策，实施清单管理，坚持标本兼治，推进联合执法，强化跟踪问效，促进生态环境根本性好转。坚持铁腕问责，主要负责人负首责、主责、总责，逐级传导压力，层层抓好落实。对突出环境问题整改不力、国家下达的任务没有完成、区域（流域）环境质量恶化等不履职尽责问题，要严肃追究责任。

副省长曹广晶主持会议，要求创新环境污染治理方式，狠抓突出问题整改，加快实施环保“三大行动”，积极稳妥推进环保体制改革，确保全省环境质量持续改善和目标任务完成。

武汉市市长万勇，省政府秘书长王祥喜和各市州、省直有关单位负责人分别在主分会场参加会议。会议通报了全省大气、水环境质量和突出环境问题整改情况，荆州市、荆门市作表态发言。





