查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 专题 ·图文：第三届汉江流域（襄阳）农业博览会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：第三届汉江流域（襄阳）农 12 专题 2016.9.21 星期三 图文：第三届汉江流域（襄阳）农业博览会 9月22日开幕 湖北日报讯 图为：首届汉江流域农博会中国有机谷展区。

图为：第二届汉江流域农博会农产品对接洽谈会签约。

图为：胡坪现代农业葡萄园内，游人品尝葡萄。

图为：樊城都市农业示范园的鲜果时光果蔬采摘园。

图为：襄阳正大36万吨饲料厂机器人在作业。

图为：襄州现代农业综合示范区一角。



9月22日，湖北省农业厅、襄阳市人民政府主办，襄阳市农业委员会承办的第三届汉江流域（襄阳）农业博览会将在襄阳汉江流域农博中心开幕，会期4天。届时，来自汉江流域3省15个地市48个县市区，以及日本、意大利、瑞士等10个国家和地区的750多家企业，将携5000多种农产品参展，推广农业新产品、新理念。

自2014年起，汉江流域（襄阳）农业博览会已成功举办两届。2014年第一届农博会销售额3.2亿元；2015年第二届农博会销售额3.9亿元，签订农产品购销合同7.2亿元，同年，汉江流域农博会被中国农业展览协会评为“2A”级综合展会，成为全省“农业领域影响大、人气旺的区域性展会”。

通过前两届的举办，汉江流域农博会已成为推广农业新技术、促进农产品采购交易、深化汉江流域农业领域交流、促进项目对接合作的重要渠道。本届展会在此基础上，以“生态汉江·开放共享”为主题，呈现出四大亮点：

亮点一：展会活动更加丰富。在4天的展会期间，主办方将举办开幕式、汉江流域一二三产业融合高峰论坛、汉江流域农耕文化传承与有机农业发展专题报告会、中西部经济技术协作区第27届全体会议高峰论坛、产销对接洽谈会、企业及产品推介会、农产品评选颁奖等多项活动。其中，广受瞩目的中西部经济技术协作区第27届全体会议将与本届农博会融合召开，中西部地区的优质农业企业将携明星产品前来参展，为本届农博会注入一股新的活力。

亮点二：展区规模更加宏大。本届展会共设置了4个展馆，外加一个室外展区，共计4万平方米，面积比上届扩大了1倍；展位数1082个，相比往届大大增加。按综合布展与专业布展相结合、现场展示与现场销售相结合的原则划分为：龙头企业展区、襄阳市外的汉江流域展区、襄阳市展区、金融展区、生态旅游及休闲农业展区、省外展区、电子商务展区、苗木花卉展区、境外及港台展区、襄阳对口援疆展区、友好城市展区、农业机械展区等12个展区。

亮点三：参展企业更加多元。得益于前两届展会所产生的影响力和轰动效应，国内外知名农企参展热情高涨，中粮、双汇、神丹、福娃、土老憨、银鹭、好想你等大批资深名企将参展。目前，已确定参展的675家企业中，国家级龙头企业和省级龙头企业65家，知名企业、大企业的比重大幅增加。

亮点四：展示内容更加全面。本届展会新增了生态旅游及休闲农业展区、金融展区、襄阳对口援疆展区和友好城市展区4个展区。其中，生态旅游与休闲农业作为世界性发展潮流、我国现代农业发展方向，将全部进行特装，尽显各地不同风格的生态旅游与休闲农业特色；传统展区展示的传统农产品类型多样，将为与会者提供更加丰富的展会体验；境外展区的商品种类繁多，来自日本、丹麦、意大利、瑞士、泰国等10个国家，产品数量比去年增加了40%。



现代农业的“襄阳样本”



北连南阳盆地，南接江汉平原，一江碧水穿境而过，滋养了两岸700亩农田……得天独厚的地理优势造就了襄阳自古以来在全国农业版图上的重要地位。

“百亿斤粮食生产大市”“全国十大夏粮主产区”“国家现代农业示范区”“全国新型职业农民培育整市推进示范市”“全国农业生产全程社会化服务体系建设试点市”……举不胜举的荣誉称号铭刻着襄阳现代农业的发展足迹。

近年来，襄阳按照中央和省委、省政府的部署，紧紧围绕“打造现代农业强市”的目标定位和“一带两区一圈双核”的总体布局，探索发展多种形式的规模经营模式，不断创新农业社会化服务方式，积极构建生态环保农业，深入推进美丽乡村建设，走出了一条由传统农业大市向现代农业强市跨越的转型之路。



新经营体系蓬勃发展



“未来三年，公司将扶持发展蓝莓家庭农场500家，专业村5个，网罗农民3000户，种植蓝莓1万亩，带动农民增收1亿元！”9月8日，在保康县过渡湾镇茶庵村蓝莓基地，佰蒂生物科技公司总经理邓以超信心满满地说，通过“公司+基地+专业合作社+农户”的发展模式，带动一方农民脱贫致富指日可待。

这是襄阳加快构建新型农业经营体系的一个缩影。近年来，襄阳结合实际，先后探索出土地托管、土地入股、企社共建、龙头带动等多种农业规模经营模式。

以双丰收合作社为代表的土地托管半托管模式，以农机服务为基础，以土地托管为手段，对农户推出了全程托管、劳务托管和订单托管为主的“三托管”服务，在不流转土地的条件下实现了规模化经营。

以襄阳正大、襄阳鲁花等重点农业龙头企业为代表的龙头带动模式，依托组建农民合作社，实行农业标准化生产，建设优质、生态、安全种养基地。

东风井关和襄州区九家农机专业合作社为代表的企社共建模式，通过组建“东风襄州农民专业合作社联合社”，为农户提供机耕、机播、机管、机收等全程社会化服务。

襄阳市77家农村土地股份合作社，引导农户自愿以土地经营权等入股，采取“保底收益+按股分红”的方式，建立了紧密的利益联接机制。

截至2015年底，襄阳市土地流转面积233.98万亩，规模经营面积达128.32万亩，占耕地承包面积的21.5%；截至今年3月底，襄阳市农民合作社发展到7104家，家庭农场发展到6429个，规模以上农产品加工企业达到640家。

新型农业经营主体的壮大和新型经营模式的迅速发展显著提高了农业的比较效益和竞争力。新型农业经营体系的构建，进一步解放和发展了农村社会生产力，提高了农民收入水平，增强了农户适应市场竞争的能力，使农业农村焕发出新的生机和活力。



智慧农业方兴未艾



农忙时节，襄州区张家集镇史畈村里，无人驾驶的拖拉机在田间兀自奔突，引来过往车辆行人停车驻足，啧啧称奇，“收割、翻地、平整、耕地、起垄样样在行”。这是北斗定位技术在襄阳农业生产应用中所取得的新突破。

近年来，襄阳以现代农业发展需求为导向，将互联网、云计算、物联网等信息科技技术与传统农业相结合，积极发展智慧农业，农业生产标准化、集约化、精细化、智能化水平得到提升。

大力推广农业物联网和智能控制技术。2013年在襄州现代农业示范园区建立了襄阳市智能农业示范服务中心，将智能大田生产、智能温棚、智能渔业、智能粮食仓储等9大实用技术集中展示应用，有力地推广了智能农业技术。并大胆探索实践，把土壤信息感知设备、外部气象感知设备、视频信息感知设备等各种感知设备的基础数据进行统一存储、分析处理，进而指导管理人员直接或远程调节农田小气候环境，为作物生长提供优良环境。目前襄州区智能粮食仓储、智能温棚、智能渔业和枣阳农业四情监控物联网建设已经完成投用。

加快提升农业信息化水平。规划构建襄阳市农业信息化“一个平台、11个子系统”，即以襄阳农业基础数据库的建立作为支撑，建立襄阳农事无忧网农业信息基础平台，辅以襄阳市农作物基础数据库及统计、病虫害防治、测土配方施肥、专家库及农业专家咨询、智能农机调度、新型农业经营主体信息服务、村级综合信息服务站、农业物联网应用及示范点建设、襄阳市农产品质量安全追溯、襄阳市农资备案管理、襄阳市农业执法管理等11个子系统，为农业生产、经营、管理、服务提供全方位的信息服务。目前，农事无忧网2.0版部分数据采集已经完成，11个应用系统开发完毕，已进入试运行阶段。

强化“八位一体”的农业信息化服务平台。以襄阳市农业信息网、“农技110”热线、农业“12316”服务热线、“农信通”手机短信服务、农业远程教育系统、广电服务系统、报刊服务系统、农业气象服务系统为依托，每年向襄阳市300多万农民、600多家农业经营组织和300多家农业企业，提供政策、科技、病虫害测报、行情分析、价格等各类农业信息。据测算，通过农业信息化服务，促进粮食增产5亿斤以上，畜禽增收5亿元以上，特产增收3亿元以上。



生态农业渐入佳境



农业生产创造经济效益的同时会产生大量的废弃物，如果处理不当，将对农村土壤、水源、空气和卫生环境带来不利影响。襄阳高度重视农业废弃物的资源化利用，把推进农业废弃物综合利用作为发展现代农业、推进节能减排、促进生态文明建设的一项重要任务，积极探索农作物秸秆、畜禽粪便综合利用的新模式新机制，为推动农业经济效益、生态效益、社会效益同步提高探索出了新路子。

农业废弃物发酵产气。据统计，截至2015年底，襄阳市已累计发展农村户用沼气26万户，规模养殖场大中型沼气工程10户，年产沼气217万立方米，消纳农作物秸秆0.7万吨、畜禽粪尿10万吨。

农业废弃物燃烧发电。通过压缩、燃烧等方式将农作物秸秆转化为清洁的燃料和电能。谷城凯迪绿色开发有限公司打造“生物质—电—化工”循环经济产业链，年消耗水稻、小麦和玉米秸秆7万吨，发电2亿千瓦时。湖北三杰农业产业化有限公司建有每小时发电750千瓦的生物质发电机组，配套实施生物质碳化、醋液提取、汽—电联产项目，年使用谷壳、秸杆21600吨，发电1440万千瓦时。目前，襄阳市利用秸秆发电、固化成型和碳化的企业（基地）10余家，每年消耗农作物秸秆90万吨以上。

农业废弃物制肥还田。襄阳通过技术物资补贴方式，鼓励农民应用土壤改良、地力培肥技术，促进秸秆等有机肥资源转化利用，2015年襄阳市秸秆腐熟剂施用量611.2吨，秸秆快速腐熟还田面积达到43.4 万亩。引导企业利用秸秆、畜禽粪便制肥，年消化农作物秸秆11.87万吨，还田面积达27万亩。其中，宜城宏全农牧有限公司依托生猪养殖场，建成年产20万吨生物肥料的生物科技公司，打造出集生态种养、农业观光、休闲旅游、农业科普为一体的农旅综合体——钱湾溪谷，成为引领三次产业融合发展的新业态。

农业废弃物制饲转化。利用“三贮一化”（青贮、黄贮、微贮和氨化）技术推进农作物秸秆饲料化利用。枣阳三杰粮油集团与中科院签订合作协议，以玉米秸秆、麦秸、稻草为原料，采用汽瀑方式理化生物细胞破壁技术生产新型高能饲草料，规划建设年产2万吨中科饲草料生产加工线，提高秸秆利用率35—60%，不仅能有效解决秸秆燃烧污染环境问题，拓宽牛羊饲料来源，还将帮助农民增加经济收入，具有良好的发展前景。



美丽乡村魅力初绽



盛夏季节走进襄城尹集乡姚庵村，蛙鸣阵阵的荷花湖畔，游人争相拍照；硕果累累的葡萄园里，游客正忙着采摘；白墙灰瓦荆楚派风格的民居，在葱郁绿荫之中时隐时现，犹如世外桃源，令人流连忘返……

姚庵村是襄阳美丽乡村建设的优秀典型。近年来，襄阳把美丽乡村建设作为统筹“三农”工作、探索城乡一体化发展途径的重要举措，坚持整体规划、分步分类实施，围绕“产、村、人、文”四位一体，通过“市、县、镇、村”四级联动，因地制宜，梯次推进美丽乡村建设，有力促进了农业农村社会发展，提升了群众生活幸福指数。

产业为基，做强发展支撑。襄阳将乡村产业发展与招商引资、项目建设、扶贫开发、深化改革等相结合，大力实施龙头企业带动战略。设立专项资金，对符合条件的一二三产业融合发展项目，优先纳入重点项目笼子，在金融信贷、要素配置上给予倾斜。引导、鼓励土地规范有序流转，积极培育新型经营主体，以产业园区和优势农产品基地建设为突破口，大力发展高效种养林业、农林产品加工业、休闲观光业和现代服务业。

整镇推进，夯实发展根基。襄阳先后培育了10个“四化同步”示范乡镇和200个美丽乡村试点村，以点串线，以线带面，大力实施硬化、绿化、美化工程，加快路网、管网、电网建设，拉开镇村骨架，大幅提升镇村功能，改善镇村面貌。去年襄阳市2594个行政村水泥路通达率达到100%，村道绿化1200公里；完成村庄绿化539个，植树1000万株；疏挖衬砌渠道3252公里，整治堰塘3165口，整修机井泵站753座；配备农村保洁员9000余名，建设垃圾中转站43个、垃圾池2万余个，购置垃圾桶8万余个、垃圾收运车辆6500余辆；评选各级“文明新村”562个，“十星级文明户”35.8万户。

文化引领，指导发展方向。襄阳各地把文化元素植入美丽乡村建设，在传承、弘扬历史文化的同时，丰富了美丽乡村建设内涵。宜城市将楚文化、汉江文化、红色文化与美丽乡村生态旅游结合，建设起了张自忠殉国地纪念园、鄂豫边革命纪念馆、楚皇城遗址公园等生态农业文化旅游园；老河口市充分挖掘历史文化内涵，重起乡村“美名”，为美丽乡村打出新名片，如“水乡马岗”（薛集镇马岗村）、“红色袁冲”（袁冲乡袁冲村）、“明清染坊”（仙人渡镇李家染坊村）等，凸显了文化特色又留住了乡村味道。

以人为本，共享发展成果。充分发挥农民参与其中的主体作用，在村庄规划与农户住房设计、环境整治等各个环节，引导和鼓励农民树立“主人翁”意识，“自己的家乡自己建设”。采取多种措施吸引游子返乡创业，建立返乡创业工作服务站，搭建金融服务平台、商务联络平台、政策服务平台等，为返乡创业人员提供“保姆式”服务，吸引万千游子返乡创业，通过“春风行动”招聘会等，吸引返乡求职者留在家乡就业，为美丽乡村凝聚起了兴旺“人气”。



襄阳农业名片



百亿斤粮食生产大市



襄阳是全国十大夏粮主产区和全国20个商品粮基地市之一，2012年，粮食总产首次突破百亿斤大关，达到100.28亿斤，成为湖北省唯一的百亿斤粮食生产大市；连续4年来，粮食产量始终稳定在100亿斤以上并保持稳中有增态势，连年荣获“全国粮食生产先进市”称号。



国家现代农业示范区



襄阳在每个县市区突出一个重点，建设一个特色鲜明、业态先进、机制创新的现代农业示范区，基本形成多点支撑的试验示范格局，2015年，整市进入国家现代农业示范区行列，进入加快推进农业现代化、建设现代农业强市的新阶段。



全国新型职业农民培育工程整市推进示范市



2014年，襄阳市被农业部确定为全国14个全国新型职业农民培育工程整市推进示范市之一，也是湖北省唯一被确定的示范市，同时，枣阳市、宜城市、老河口市、谷城县被确定为国家级示范县（市）。



全国农村公共服务运行维护机制建设试点市



2013年，襄阳获国务院农村综合改革工作小组批复开展农村公共服务运行维护机制建设试点，成为全省首批开展此项工作的试点之一，也是全国唯一在市州所属县市区整体推进的试点。



中国有机谷



2014年，襄阳“中国有机谷”建设总体规划通过省级评审，上升为省级战略；目前，有机谷展示、支持中心、“三品一标”认证以及重点产业基地建设快速推进；电商营运中心、电商平台、有机认证及管理体系等项目建设相继建成运营。这个以绿色为引领、有机为特色的农业生态安全示范区，受到了省内外的广泛关注。



全省第一畜牧生产大市



襄阳是我国重要的生猪、活牛外贸出口基地（全省5个原种猪场襄阳占2个），也是畜禽优质地方品种“枣北黄牛”的发源地，猪牛羊出栏量均列全省第一，禽出笼量全省第二。



全省第二农产品加工大市



2011年，襄阳农产品加工业产值首次迈上1000亿元台阶；2015年，襄阳农产品加工产值突破2000亿元大关，达到2044亿元，规模稳居该市六大支柱产业之首，总量占湖北省1/7。

策划：李光河 刘智 组稿：方军 赵玉涵 李勇





