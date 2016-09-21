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小康不小康，关键看老乡。目前，部分地区在精准扶贫过程中，不同程度地存在着认识和实践上的一些问题，亟待在制度和工作层面予以研究解决。

在精准识别上下真功夫。做好精准识别工作，既需要广大扶贫干部扎扎实实走村入户，又需要开拓创新，探索科学工作方法。科学确定扶贫对象评价标准，综合考虑法治要求、道德因素、突发情况，在覆盖收入型贫困户的同时，纳入支出型贫困户，对有子孙而单独立户的老人贫困户等情况科学甄别，妥善处理。依据入村入户调查得来的第一手扶贫资料，建立户有卡、村有册、乡镇有档、市县有信息平台的多维立体档案体系。坚持开展信息公示、民主评议等，让群众来评判贫困对象真不真。每年进行一次精准识别“回头看”，既认真识别贫困户，又跟踪识别脱贫户，清理不达标的对象，及时重新纳入返贫对象。

在政策落地上下真功夫。决策贵在执行，政策贵在落实。要学深悟透政策，逐级开展培训，加强政策解读，确保各级干部特别是身处一线的基层干部成为政策的“明白人”，当好政策的“宣传员”。要用活用足政策，对贫困村、贫困户把脉问诊，找准“穷根”，逐村逐户制定帮扶方案，确保政策落实到村、落实到户。要创新完善政策，与时俱进、因地制宜，在实践中不断探索完善符合当地实际的脱贫攻坚政策措施。要加强督促检查，对政策托底、资金投向和项目进展等情况跟踪问效，严格问责，严防违规违纪，确保政策落地。

在激发内力上下真功夫。打好扶贫攻坚战，在借助外力的同时，更须激发内生动力。根本在扶志。用好政策激励，让先干的贫困群众先得实惠，增强其脱贫致富信心，调动更多贫困群众的积极性和创造性。树立脱贫致富的榜样，充分发挥其示范带动作用。关键要扶智。制定培训计划、创业计划、公益岗位计划等，强力推进落实。同时，提高资助贫困家庭学生的标准，大力推进“改薄”工程，强化教育精准扶贫，阻断贫困代际传递。

在产业扶贫上下真功夫。产业扶贫是实现扶贫对象持续增收、稳定脱贫的治本之策，在各项精准扶贫举措中处于核心位置。要大力发展特色产业。坚持推进一乡一业、一村一品，因村制宜发展果木苗卉种植业、水产养殖业等特色产业。充分激励和帮扶贫困户发展一些“菜园式”小型特色种养业。积极实施光伏发电扶贫项目，抓紧推进立项、建设和发电并网。在有条件的贫困村大力培育发展观光休闲农业和乡村旅游业，鼓励和支持贫困户兴办农家乐等。要发挥新型农业经营主体带动作用。引导专业大户、农业企业等新型农业经营主体发挥自身优势，采取订单农业、土地入股、保护价收购、利润返还等形式，建立多种利益紧密链接的生产经营模式，吸收更多贫困户加入进来。鼓励外出创业成功人士返乡创业，带动贫困群众脱贫致富。要补齐基础设施短板。调整优化乡村路、水、电等基础设施规划，积极争取上级支持，发动群众投工投劳，加快推进乡村基础设施提升工程，为产业发展提供基本保障。

在队伍建设上下真功夫。打赢扶贫攻坚战，关键是要锻造一支能力突出、作风优良、能打硬仗的脱贫攻坚队伍。要充实扶贫干部队伍，坚持把优秀干部选派到贫困地区，分期分批举办精准扶贫培训班，不断增强扶贫干部带领群众脱贫致富的能力。要强化基层组织建设，选好配强村级“两委”班子，着力打造一支不走、能干、过硬的扶贫队伍；建立健全村干部激励保障机制，充分调动其积极性。要发挥驻村干部作用，科学配备贫困村“第一书记”，明确其职责定位，真正体现“第一书记”的要义，使其工作更接地气，更加务实；驻村干部要切实转变作风，明确责任，加大工作力度，提升工作成效，真正成为一支扶贫攻坚的生力军。要激发社会扶贫活力，大力倡导民营企业家参与扶贫，积极引导社会组织扶贫，继续探索与外地合作联手扶贫，最大限度汇聚帮扶力量。

在科学考评上下真功夫。习近平总书记强调，“要突出目标导向、结果导向，不仅要看出了多少钱、派了多少人、给了多少支持，更要看脱贫的实际成效。”为科学做好扶贫考核工作提供了基本遵循。要科学设定考评指标和权重，着重考察贫困村发展情况、贫困户生活改善情况和群众满意度，让群众指标在考评中占更大分量。要加大监督力度，引入第三方机构，对地方扶贫开发工作成效进行评估；公开考评标准、考评过程、考评结果，自觉接受群众监督，坚决消除“被脱贫”、“数字脱贫”等怪现象，以科学考评推动扶贫事业健康发展。

（作者系荆州市政协主席）





