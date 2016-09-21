查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·让广阔的农村美起来 ·用马克思主义新闻观讲好中国故事 ·构筑诚信防火墙 ·资产转让公告 ·和谐工会促建设 ·风险防控显成效 ·多管齐下强业务 ·精准扶贫健康行 ·精准扶贫要从六个方面用真功 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 让广阔的农村美起来 · 用马克思主义新闻观讲好中国故事 · 构筑诚信防火墙 · 资产转让公告 · 和谐工会促建设 · 风险防控显成效 · 多管齐下强业务 · 精准扶贫健康行 · 精准扶贫要从六个方面用真功 11 论丛 2016.9.21 星期三 精准扶贫健康行 湖北日报讯 9月19日，由省委组织部、省卫计委、团省委组织的湖北省第五批博士服务团“精准扶贫·健康同行”秦巴山区大型巡回义诊暨华中科技大学附属协和医院“爱心救心”公益宣传活动以及湖北省第五批博士服务团座谈交流会在十堰市茅箭区人民医院举行。

当天上午，义诊专家为群众免费诊治疾病，还针对部分患者制定治疗方案、普及护理常识，活动结束后，博士服务团专家们冒雨共为当地300余名百姓义诊。随后，博士服务团成员还与参会的200余名十堰市各大医院妇产科专业技术人员以及茅箭区基层医疗机构医务人员展开精彩的学术交流。

据悉，此次博士服务团秦巴山区巡回义诊活动19日启动之后，将继续走进丹江口市和保康县开展义诊授课，推进秦巴山区精准扶贫工作的进一步落实，充分利用我省优质的医学人才资源为基层医疗事业发展提供智力支撑和人才保障。 （李宸）





