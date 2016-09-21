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第11版 论丛
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·用马克思主义新闻观讲好中国故事
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·精准扶贫要从六个方面用真功
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精准扶贫要从六个方面用真功
11
论丛
2016.9.21 星期三
襄阳市地税局
多管齐下强业务
湖北日报讯 近日，襄阳市地税系统税政业务培训在襄阳市工会干部学校举行，来自襄阳地税系统的60名税政干部参加培训。
据介绍，本次培训旨在进一步强化该市税政工作管理水平、提高税政业务人员业务能力、培养税政管理工作骨干。本次培训摒弃了灌输式的教学方式，将集中授课、分组讨论、交流发言等各个环节结合起来，学员们课上认真听讲、课间互动交流、课后积极思考，学习效果得到了提升。
为切实解决税政干部在工作上遇到的疑难问题，培训班还利用晚自习时间，开展分组讨论。学员们先以小组为单位进行深入交流探讨，结合工作实际提出解决方案，最后在全体学员中进行讲解与研讨。灵活多样的培训方式，在激发全体参训干部学习热情的同时，也极大地促进了各项税政工作的深入开展，培训得到了参训学员的一致好评。 （简政 余美娟）