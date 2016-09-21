查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·让广阔的农村美起来 ·用马克思主义新闻观讲好中国故事 ·构筑诚信防火墙 ·资产转让公告 ·和谐工会促建设 ·风险防控显成效 ·多管齐下强业务 ·精准扶贫健康行 ·精准扶贫要从六个方面用真功 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 让广阔的农村美起来 · 用马克思主义新闻观讲好中国故事 · 构筑诚信防火墙 · 资产转让公告 · 和谐工会促建设 · 风险防控显成效 · 多管齐下强业务 · 精准扶贫健康行 · 精准扶贫要从六个方面用真功 11 论丛 2016.9.21 星期三 襄阳市地税局 多管齐下强业务 湖北日报讯 近日，襄阳市地税系统税政业务培训在襄阳市工会干部学校举行，来自襄阳地税系统的60名税政干部参加培训。

据介绍，本次培训旨在进一步强化该市税政工作管理水平、提高税政业务人员业务能力、培养税政管理工作骨干。本次培训摒弃了灌输式的教学方式，将集中授课、分组讨论、交流发言等各个环节结合起来，学员们课上认真听讲、课间互动交流、课后积极思考，学习效果得到了提升。

为切实解决税政干部在工作上遇到的疑难问题，培训班还利用晚自习时间，开展分组讨论。学员们先以小组为单位进行深入交流探讨，结合工作实际提出解决方案，最后在全体学员中进行讲解与研讨。灵活多样的培训方式，在激发全体参训干部学习热情的同时，也极大地促进了各项税政工作的深入开展，培训得到了参训学员的一致好评。 （简政 余美娟）





