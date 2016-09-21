让广阔的农村美起来用马克思主义新闻观讲好中国故事构筑诚信防火墙资产转让公告和谐工会促建设风险防控显成效多管齐下强业务精准扶贫健康行精准扶贫要从六个方面用真功
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 第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
湖北日报电子版
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11 论丛 2016.9.21 星期三
襄阳市地税局
多管齐下强业务
    湖北日报讯 近日，襄阳市地税系统税政业务培训在襄阳市工会干部学校举行，来自襄阳地税系统的60名税政干部参加培训。
    据介绍，本次培训旨在进一步强化该市税政工作管理水平、提高税政业务人员业务能力、培养税政管理工作骨干。本次培训摒弃了灌输式的教学方式，将集中授课、分组讨论、交流发言等各个环节结合起来，学员们课上认真听讲、课间互动交流、课后积极思考，学习效果得到了提升。
    为切实解决税政干部在工作上遇到的疑难问题，培训班还利用晚自习时间，开展分组讨论。学员们先以小组为单位进行深入交流探讨，结合工作实际提出解决方案，最后在全体学员中进行讲解与研讨。灵活多样的培训方式，在激发全体参训干部学习热情的同时，也极大地促进了各项税政工作的深入开展，培训得到了参训学员的一致好评。 （简政 余美娟）


   
　