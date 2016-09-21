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第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
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精准扶贫要从六个方面用真功
11
论丛
2016.9.21 星期三
十堰市地税局茅箭分局
风险防控显成效
湖北日报讯 自全省启动个人所得税风险监控应对工作以来，十堰市地税局茅箭分局以信息数据为抓手，积极推进个税风控工作迅速展开。
一是精心组织，加强宣传辅导。该分局是十堰市市区管辖范围广，管户多、纳税人流动快的管理分局、注重与税收宣传和纳税辅导相结合，既告知提供虚假信息的法律责任，又对个人所得税汇算清缴中的纳税问题进行耐心辅导，在保证应收税款及时入库的前提下，设身处地的为纳税人解决涉税问题。
二是结合疑点，逐户落实排查。结合个税风险指标疑点，逐条核实代扣代缴、股权转让、股息红利分配等未缴纳、少缴纳个人所得税的行为，并分类汇总，按人逐月计算税款，确保税款计算零失误。
三是强化督办，细化协作推进。每周对风险应对工作质量和进度进行检查通报，进一步摸清涉税风险规律，推进工作稳步进行。 （张静）