让广阔的农村美起来用马克思主义新闻观讲好中国故事构筑诚信防火墙资产转让公告和谐工会促建设风险防控显成效多管齐下强业务精准扶贫健康行精准扶贫要从六个方面用真功
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 第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
湖北日报电子版
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11 论丛 2016.9.21 星期三
十堰市地税局茅箭分局
风险防控显成效
    湖北日报讯 自全省启动个人所得税风险监控应对工作以来，十堰市地税局茅箭分局以信息数据为抓手，积极推进个税风控工作迅速展开。
    一是精心组织，加强宣传辅导。该分局是十堰市市区管辖范围广，管户多、纳税人流动快的管理分局、注重与税收宣传和纳税辅导相结合，既告知提供虚假信息的法律责任，又对个人所得税汇算清缴中的纳税问题进行耐心辅导，在保证应收税款及时入库的前提下，设身处地的为纳税人解决涉税问题。
    二是结合疑点，逐户落实排查。结合个税风险指标疑点，逐条核实代扣代缴、股权转让、股息红利分配等未缴纳、少缴纳个人所得税的行为，并分类汇总，按人逐月计算税款，确保税款计算零失误。
    三是强化督办，细化协作推进。每周对风险应对工作质量和进度进行检查通报，进一步摸清涉税风险规律，推进工作稳步进行。 （张静）


   
　