查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·让广阔的农村美起来 ·用马克思主义新闻观讲好中国故事 ·构筑诚信防火墙 ·资产转让公告 ·和谐工会促建设 ·风险防控显成效 ·多管齐下强业务 ·精准扶贫健康行 ·精准扶贫要从六个方面用真功 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 让广阔的农村美起来 · 用马克思主义新闻观讲好中国故事 · 构筑诚信防火墙 · 资产转让公告 · 和谐工会促建设 · 风险防控显成效 · 多管齐下强业务 · 精准扶贫健康行 · 精准扶贫要从六个方面用真功 11 论丛 2016.9.21 星期三 十堰市地税局茅箭分局 风险防控显成效 湖北日报讯 自全省启动个人所得税风险监控应对工作以来，十堰市地税局茅箭分局以信息数据为抓手，积极推进个税风控工作迅速展开。

一是精心组织，加强宣传辅导。该分局是十堰市市区管辖范围广，管户多、纳税人流动快的管理分局、注重与税收宣传和纳税辅导相结合，既告知提供虚假信息的法律责任，又对个人所得税汇算清缴中的纳税问题进行耐心辅导，在保证应收税款及时入库的前提下，设身处地的为纳税人解决涉税问题。

二是结合疑点，逐户落实排查。结合个税风险指标疑点，逐条核实代扣代缴、股权转让、股息红利分配等未缴纳、少缴纳个人所得税的行为，并分类汇总，按人逐月计算税款，确保税款计算零失误。

三是强化督办，细化协作推进。每周对风险应对工作质量和进度进行检查通报，进一步摸清涉税风险规律，推进工作稳步进行。 （张静）





