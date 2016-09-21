让广阔的农村美起来用马克思主义新闻观讲好中国故事构筑诚信防火墙资产转让公告和谐工会促建设风险防控显成效多管齐下强业务精准扶贫健康行精准扶贫要从六个方面用真功
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 第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
湖北日报电子版
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11 论丛 2016.9.21 星期三
丹江口市地税局
和谐工会促建设
    湖北日报讯 为进一步推进工会规范化建设，构建和谐工会，发挥好工会纽带作用，促进地税队伍建设，结合“三大工程”，丹江口市地税局认真做好局工会工作。
    强化思想建设，提高队伍的整体素质。该局工会坚持对职工进行“社会主义核心价值观”、世界观和人生观教育引导干部职工立足本职，提升自身素质。“送温暖，献爱心”，充分发挥工会的维护职能。严格落实培训任务和执行工会制度，做到专款专用，在职工生日时或遭遇重大疾病时，工会及时“送温暖”，做到“进职工家门、知职工家情、解职工家难、暖职工家心”。
    开展文体活动，丰富职工的文化生活。结合工作实际开展演讲比赛、知识竞赛和体育竞技比赛等活动，因地制宜开展“寓教于乐”的文体活动，增强职工的集体荣誉感和凝聚力。
（杨汉林）


   
　