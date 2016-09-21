查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·让广阔的农村美起来 ·用马克思主义新闻观讲好中国故事 ·构筑诚信防火墙 ·资产转让公告 ·和谐工会促建设 ·风险防控显成效 ·多管齐下强业务 ·精准扶贫健康行 ·精准扶贫要从六个方面用真功 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 让广阔的农村美起来 · 用马克思主义新闻观讲好中国故事 · 构筑诚信防火墙 · 资产转让公告 · 和谐工会促建设 · 风险防控显成效 · 多管齐下强业务 · 精准扶贫健康行 · 精准扶贫要从六个方面用真功 11 论丛 2016.9.21 星期三 丹江口市地税局 和谐工会促建设 湖北日报讯 为进一步推进工会规范化建设，构建和谐工会，发挥好工会纽带作用，促进地税队伍建设，结合“三大工程”，丹江口市地税局认真做好局工会工作。

强化思想建设，提高队伍的整体素质。该局工会坚持对职工进行“社会主义核心价值观”、世界观和人生观教育引导干部职工立足本职，提升自身素质。“送温暖，献爱心”，充分发挥工会的维护职能。严格落实培训任务和执行工会制度，做到专款专用，在职工生日时或遭遇重大疾病时，工会及时“送温暖”，做到“进职工家门、知职工家情、解职工家难、暖职工家心”。

开展文体活动，丰富职工的文化生活。结合工作实际开展演讲比赛、知识竞赛和体育竞技比赛等活动，因地制宜开展“寓教于乐”的文体活动，增强职工的集体荣誉感和凝聚力。

（杨汉林）





