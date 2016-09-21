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第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
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用马克思主义新闻观讲好中国故事
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和谐工会促建设
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精准扶贫健康行
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精准扶贫要从六个方面用真功
11
论丛
2016.9.21 星期三
丹江口市地税局
和谐工会促建设
湖北日报讯 为进一步推进工会规范化建设，构建和谐工会，发挥好工会纽带作用，促进地税队伍建设，结合“三大工程”，丹江口市地税局认真做好局工会工作。
强化思想建设，提高队伍的整体素质。该局工会坚持对职工进行“社会主义核心价值观”、世界观和人生观教育引导干部职工立足本职，提升自身素质。“送温暖，献爱心”，充分发挥工会的维护职能。严格落实培训任务和执行工会制度，做到专款专用，在职工生日时或遭遇重大疾病时，工会及时“送温暖”，做到“进职工家门、知职工家情、解职工家难、暖职工家心”。
开展文体活动，丰富职工的文化生活。结合工作实际开展演讲比赛、知识竞赛和体育竞技比赛等活动，因地制宜开展“寓教于乐”的文体活动，增强职工的集体荣誉感和凝聚力。
（杨汉林）