查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·让广阔的农村美起来 ·用马克思主义新闻观讲好中国故事 ·构筑诚信防火墙 ·资产转让公告 ·和谐工会促建设 ·风险防控显成效 ·多管齐下强业务 ·精准扶贫健康行 ·精准扶贫要从六个方面用真功 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 让广阔的农村美起来 · 用马克思主义新闻观讲好中国故事 · 构筑诚信防火墙 · 资产转让公告 · 和谐工会促建设 · 风险防控显成效 · 多管齐下强业务 · 精准扶贫健康行 · 精准扶贫要从六个方面用真功 11 论丛 2016.9.21 星期三 资产转让公告 湖北日报讯 受黄石经济技术开发区财政局委托，将依法对下列资产进行公开转让:

本次转让标的为黄金山新区庆洪路以东、A49路以西A-02地块上的车间工业房屋在建工程（不包括土地使用权）。

经依法评估，该标的转让的参考价格为人民币1767.79万元。

意向受让方须是依法设立，能够独立承担民事责任，具备良好财务状况和支付能力并有效存续的企业法人或者其他经济组织、自然人；有意者请于2016年10月21日下午5时前交纳人民币340万元保证金办理报名手续。

具体详见：http://www.hscqzx.com

联系人：罗先生

电话：0714—6360815 13797771966

武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司

2016年9月21日





