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第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
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让广阔的农村美起来
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用马克思主义新闻观讲好中国故事
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和谐工会促建设
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风险防控显成效
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精准扶贫健康行
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精准扶贫要从六个方面用真功
11
论丛
2016.9.21 星期三
天门市国税局、地税局
构筑诚信防火墙
湖北日报讯 今年以来，天门市国税局、地税局在联合办税的基础上，积极构筑诚信纳税“防火墙”，让诚信者畅通无阻，让失信者寸步难行。
一是联合税收宣传，让税法走进千家万户。国、地税通过“多宝旅游文化节”、上门辅导、专题培训、发放资料，借助网络、微信、二维码等传播方法，构建“传统+互联网”的模式，向纳税人宣传税收法律、法规、政策。
二是联合等级评定，让守法经营有章可循。国、地税严格按照《纳税信用管理办法》规定，综合评定纳税人信用等级，将评定结果向社会公开。
三是联合开通“纳税诚信贷”，让诚信纳税人畅通无阻。国、地税双方通过加强与金融部门的合作，为诚信纳税人简化贷款审批程序，携手共助企业发展。
四是联合发布欠税公告，让失信者寸步难行。利用办税服务厅电子显示屏定期发布欠税公告，同时将欠税名单在《天门日报》上进行公告。 （何红文）