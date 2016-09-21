查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·让广阔的农村美起来 ·用马克思主义新闻观讲好中国故事 ·构筑诚信防火墙 ·资产转让公告 ·和谐工会促建设 ·风险防控显成效 ·多管齐下强业务 ·精准扶贫健康行 ·精准扶贫要从六个方面用真功 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 让广阔的农村美起来 · 用马克思主义新闻观讲好中国故事 · 构筑诚信防火墙 · 资产转让公告 · 和谐工会促建设 · 风险防控显成效 · 多管齐下强业务 · 精准扶贫健康行 · 精准扶贫要从六个方面用真功 11 论丛 2016.9.21 星期三 天门市国税局、地税局 构筑诚信防火墙 湖北日报讯 今年以来，天门市国税局、地税局在联合办税的基础上，积极构筑诚信纳税“防火墙”，让诚信者畅通无阻，让失信者寸步难行。

一是联合税收宣传，让税法走进千家万户。国、地税通过“多宝旅游文化节”、上门辅导、专题培训、发放资料，借助网络、微信、二维码等传播方法，构建“传统+互联网”的模式，向纳税人宣传税收法律、法规、政策。

二是联合等级评定，让守法经营有章可循。国、地税严格按照《纳税信用管理办法》规定，综合评定纳税人信用等级，将评定结果向社会公开。

三是联合开通“纳税诚信贷”，让诚信纳税人畅通无阻。国、地税双方通过加强与金融部门的合作，为诚信纳税人简化贷款审批程序，携手共助企业发展。

四是联合发布欠税公告，让失信者寸步难行。利用办税服务厅电子显示屏定期发布欠税公告，同时将欠税名单在《天门日报》上进行公告。 （何红文）





