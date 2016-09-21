让广阔的农村美起来用马克思主义新闻观讲好中国故事构筑诚信防火墙资产转让公告和谐工会促建设风险防控显成效多管齐下强业务精准扶贫健康行精准扶贫要从六个方面用真功
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 第11版 论丛
·让广阔的农村美起来
·用马克思主义新闻观讲好中国故事
·构筑诚信防火墙
·资产转让公告
·和谐工会促建设
·风险防控显成效
·多管齐下强业务
·精准扶贫健康行
·精准扶贫要从六个方面用真功
湖北日报电子版
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11 论丛 2016.9.21 星期三
天门市国税局、地税局
构筑诚信防火墙
    湖北日报讯 今年以来，天门市国税局、地税局在联合办税的基础上，积极构筑诚信纳税“防火墙”，让诚信者畅通无阻，让失信者寸步难行。
    一是联合税收宣传，让税法走进千家万户。国、地税通过“多宝旅游文化节”、上门辅导、专题培训、发放资料，借助网络、微信、二维码等传播方法，构建“传统+互联网”的模式，向纳税人宣传税收法律、法规、政策。
    二是联合等级评定，让守法经营有章可循。国、地税严格按照《纳税信用管理办法》规定，综合评定纳税人信用等级，将评定结果向社会公开。
    三是联合开通“纳税诚信贷”，让诚信纳税人畅通无阻。国、地税双方通过加强与金融部门的合作，为诚信纳税人简化贷款审批程序，携手共助企业发展。
    四是联合发布欠税公告，让失信者寸步难行。利用办税服务厅电子显示屏定期发布欠税公告，同时将欠税名单在《天门日报》上进行公告。 （何红文）


   
　