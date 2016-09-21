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习近平总书记指出，新闻观是新闻舆论工作的灵魂。马克思主义新闻观是新闻舆论工作的“定盘星”，是新闻舆论工作必须挺起的精神脊梁。旗帜鲜明的政治性、一以贯之的群众性、弥久日新的实践性、永不褪色的经典性构成了马克思主义新闻观鲜明的基本特性，新闻工作者应深刻把握马克思主义新闻观基本特性的内在特质，在意识形态多元化体系中，牢牢把握人民话语权，用马克思主义新闻观讲好中国故事，用社会主义核心价值观传递正能量。

旗帜鲜明的政治性。习近平总书记指出：“党的新闻舆论工作是政治性、政策性很强的工作，从来不是单纯的业务工作，讲政治是第一位的。”新闻工作者没有马列主义理论根底，就没有正确的世界观和方法论，难以正确地观察社会现象、客观地分析社会规律和科学地应对社会问题。在新的时代条件下，舆论环境越是纷繁复杂，新闻舆论工作越要把政治方向摆在第一位，增强政治定力，提高政治敏锐性和政治鉴别力，把思想旗帜高高地举起来。要做到这一点，必须坚持党性原则，党媒姓党，党管媒体，始终与党中央保持高度一致，无条件地宣传党的主张，把党的意志、党的主张鲜明镌刻在自己的旗帜上，融入自己的精神血脉中。习总书记反复强调，要强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。党的媒体增强看齐意识，说到底就是要主动向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致，做到思想上齐心、政治上齐力、行动上齐步，汇聚起全党、全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而团结奋斗的强大力量。

一以贯之的群众性。马克思主义新闻观的群众性有着丰富内在旨归和外在指向，从内涵上看，马克思新闻观的群众性坚持政治性和群众性的高度统一，党和人民群众在利益上高度一致，党代表人民发声，全心全意为人民服务。从外延上看，广大人民群众是新闻的受众，在新闻创作和消费居于主体地位，既是新闻的创作者，又是新闻的消费者，既是新闻的活水源头，又是新闻归宿点。毛泽东曾强调：“共产党人的一切言论行动，必须以合乎最广大人民群众的最大利益，为最广大人民群众所拥护为最高标准。”贴近实际、贴近生活、贴近群众，是马克思主义新闻观的群众性的应有之义，新闻工作者在火热的实践中，要深入社会经济、政治和文化生活和人民群众日常生活中去，始终把报道焦点对准生活，深刻反映群众呼声，及时地报道群众关心的问题，抓住群众的思想和处境这个核心，找准解决群众生活和工作存在的问题，从人民群众的实际需要出发，使新闻报道可亲可信、入情入理。

弥久日新的实践性。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。强调实践性是马克思主义新闻观的鲜明特色，随着新兴媒体的大量涌现，新闻观应与时俱进，创新发展，适应不断变化的传媒形势，既要有内容上的创新，又要有形式上的创新，在复杂的实践过程中丰富马克思主义新闻观。坚持传统媒体和新兴媒体的融合发展，要牢固树立一体化发展观念，强化互联网思维，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本、机制创新为动力、重点项目为抓手、队伍建设为基础，把各项工作抓到位，加快推动传统媒体和新兴媒体深度融合。人们认识事物的无限性决定了人们实践的无限性，马克思主义新闻观要在实践过程中契合时代特征，牢牢树立马克思主义新闻观在意识形态领域中的指导地位，在新闻实践中，采用人民群众喜闻乐见的方式，以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人。

永不褪色的经典性。任何经典性理论都建立在严密的逻辑之上，具有雄厚的实践根基,由若干原理构成开放的、相互渗透的规则集合。无论历史和实践发生何种变化，经典理论都不会改变，始终具有指导实践的生命力。马克思主义新闻观的经典性是指其科学的普遍性，任何实践都能验证这种新闻观是真理，并永远被实践所证实。众所周知，凡称得上经典的，都代表了所在时代的最高智慧，经典是人类精神遗产的宝库和人类文化学术轨迹的里程碑。马克思主义新闻观的唯物主义、自由精神和忠于真理的菁华永远不会过时，在具体的历史语境中越发焕发出时代光芒。当下，互联网时代普遍的数字化，以及因电子浏览器和智能终端的广泛应用使得阅读越来越变得快餐化、浅表化和碎片化，为数不少的人每天花费不菲的时间读报看杂志，了解新闻资讯，只知追求简短的、能快速获知又迅速遗忘的讯息，而不是能引起反思的东西。基于此，我们必须“回到马克思”，马克思的经典文本是马克思主义的原生形态，是祛除各种曲解误读、把握马克思主义本真精神的可靠依据。将马克思主义经典文本的思想阐释置于无比丰富的社会变化的事实，与实践相结合，把握马克思主义的本真精神。

（作者单位：监利县委办公室）





