图文：专项督查，刮起林业廉政风暴扎实推进专项督查工作扎实推进专项督查查处苗木违规采购林业项目资金透明自查问题立行立改
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 第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
湖北日报电子版
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10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三
潜江：
自查问题立行立改
    湖北日报讯 （记者刘自贤）记者从潜江市林业局获悉，该局完成了对2013年至2015年中央和省级财政安排的各类林业项目资金的自查，发现9个问题，立即进行整改。
    经查，2013年至2015年间，该局存在项目资金不公开招投标，拨付不足额、不及时、滞留、延压，没有拨付等9个问题，共计1483万元。
    其整改措施按照不同的项目采取不同的方式。如2013年低产林改造补助资金80万元未进行公开招投标，但项目工程已经竣工，补助资金已拨付到苗木供应单位潜江市森林公园管理处，市林业局主动邀请市财政、审计部门对工程进行审计。没有拨付的森林抚育补贴118万元，根据审核后的分配方案，5月份拨付到位；造林补贴177万元，林业血防省级配套30万元，营造林工程和资源保护中引江济汉工程营造林补助5万元，6月份拨付到位；营造林工程和资源保护中林业生态示范县建设30万元支出报账在2016年支出完毕。


   
　