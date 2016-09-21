查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 绿满荆楚 ·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴 ·扎实推进专项督查工作 ·扎实推进专项督查 ·查处苗木违规采购 ·林业项目资金透明 ·自查问题立行立改 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：专项督查，刮起林业廉政风 · 扎实推进专项督查工作 · 扎实推进专项督查 · 查处苗木违规采购 · 林业项目资金透明 · 自查问题立行立改 10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三 潜江： 自查问题立行立改 湖北日报讯 （记者刘自贤）记者从潜江市林业局获悉，该局完成了对2013年至2015年中央和省级财政安排的各类林业项目资金的自查，发现9个问题，立即进行整改。

经查，2013年至2015年间，该局存在项目资金不公开招投标，拨付不足额、不及时、滞留、延压，没有拨付等9个问题，共计1483万元。

其整改措施按照不同的项目采取不同的方式。如2013年低产林改造补助资金80万元未进行公开招投标，但项目工程已经竣工，补助资金已拨付到苗木供应单位潜江市森林公园管理处，市林业局主动邀请市财政、审计部门对工程进行审计。没有拨付的森林抚育补贴118万元，根据审核后的分配方案，5月份拨付到位；造林补贴177万元，林业血防省级配套30万元，营造林工程和资源保护中引江济汉工程营造林补助5万元，6月份拨付到位；营造林工程和资源保护中林业生态示范县建设30万元支出报账在2016年支出完毕。





