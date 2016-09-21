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第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
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图文：专项督查，刮起林业廉政风
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扎实推进专项督查工作
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扎实推进专项督查
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查处苗木违规采购
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林业项目资金透明
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自查问题立行立改
10
绿满荆楚
2016.9.21 星期三
潜江：
自查问题立行立改
湖北日报讯 （记者刘自贤）记者从潜江市林业局获悉，该局完成了对2013年至2015年中央和省级财政安排的各类林业项目资金的自查，发现9个问题，立即进行整改。
经查，2013年至2015年间，该局存在项目资金不公开招投标，拨付不足额、不及时、滞留、延压，没有拨付等9个问题，共计1483万元。
其整改措施按照不同的项目采取不同的方式。如2013年低产林改造补助资金80万元未进行公开招投标，但项目工程已经竣工，补助资金已拨付到苗木供应单位潜江市森林公园管理处，市林业局主动邀请市财政、审计部门对工程进行审计。没有拨付的森林抚育补贴118万元，根据审核后的分配方案，5月份拨付到位；造林补贴177万元，林业血防省级配套30万元，营造林工程和资源保护中引江济汉工程营造林补助5万元，6月份拨付到位；营造林工程和资源保护中林业生态示范县建设30万元支出报账在2016年支出完毕。