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第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
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图文：专项督查，刮起林业廉政风
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扎实推进专项督查工作
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扎实推进专项督查
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查处苗木违规采购
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林业项目资金透明
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自查问题立行立改
10
绿满荆楚
2016.9.21 星期三
黄陂：
林业项目资金透明
湖北日报讯 （记者龙称）昨悉，武汉市黄陂区林业和园林局组建工作专班，对2013年以来的所有林业项目资金使用管理工作进行自查。自查报告表明，该局各项资金清白，没有发现挤占挪用、虚报冒领、滞留截用、乱收费、乱罚款、乱摊派等现象。
2013年至2015年，黄陂区林业项目中央及省级财政专项资金总计8736万元。自查报告全面反映了该局这3年项目资金的拨付、使用及结余情况，项目报账程序规范，采用先验收、后拨款的结算方式，按专项要求兑付资金。
2013年以来，黄陂区对于退耕还林补助、公益林生态效益补偿、湿地自然保护区生态补偿等政策性涉林资金，由林业部门按相关政策提出分配意见，财政部门直接支付到受益对象“一卡通”账户。此外，该区对大型林业项目实行严格的管理程序，落实项目业主负责制、招投标制、合同制和监理制，确保林业项目资金阳光运行。