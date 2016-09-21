图文：专项督查，刮起林业廉政风暴扎实推进专项督查工作扎实推进专项督查查处苗木违规采购林业项目资金透明自查问题立行立改
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 第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
湖北日报电子版
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10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三
黄陂：
林业项目资金透明
    湖北日报讯 （记者龙称）昨悉，武汉市黄陂区林业和园林局组建工作专班，对2013年以来的所有林业项目资金使用管理工作进行自查。自查报告表明，该局各项资金清白，没有发现挤占挪用、虚报冒领、滞留截用、乱收费、乱罚款、乱摊派等现象。
    2013年至2015年，黄陂区林业项目中央及省级财政专项资金总计8736万元。自查报告全面反映了该局这3年项目资金的拨付、使用及结余情况，项目报账程序规范，采用先验收、后拨款的结算方式，按专项要求兑付资金。
    2013年以来，黄陂区对于退耕还林补助、公益林生态效益补偿、湿地自然保护区生态补偿等政策性涉林资金，由林业部门按相关政策提出分配意见，财政部门直接支付到受益对象“一卡通”账户。此外，该区对大型林业项目实行严格的管理程序，落实项目业主负责制、招投标制、合同制和监理制，确保林业项目资金阳光运行。


   
　