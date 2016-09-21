查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 绿满荆楚 ·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴 ·扎实推进专项督查工作 ·扎实推进专项督查 ·查处苗木违规采购 ·林业项目资金透明 ·自查问题立行立改 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：专项督查，刮起林业廉政风 · 扎实推进专项督查工作 · 扎实推进专项督查 · 查处苗木违规采购 · 林业项目资金透明 · 自查问题立行立改 10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三 黄陂： 林业项目资金透明 湖北日报讯 （记者龙称）昨悉，武汉市黄陂区林业和园林局组建工作专班，对2013年以来的所有林业项目资金使用管理工作进行自查。自查报告表明，该局各项资金清白，没有发现挤占挪用、虚报冒领、滞留截用、乱收费、乱罚款、乱摊派等现象。

2013年至2015年，黄陂区林业项目中央及省级财政专项资金总计8736万元。自查报告全面反映了该局这3年项目资金的拨付、使用及结余情况，项目报账程序规范，采用先验收、后拨款的结算方式，按专项要求兑付资金。

2013年以来，黄陂区对于退耕还林补助、公益林生态效益补偿、湿地自然保护区生态补偿等政策性涉林资金，由林业部门按相关政策提出分配意见，财政部门直接支付到受益对象“一卡通”账户。此外，该区对大型林业项目实行严格的管理程序，落实项目业主负责制、招投标制、合同制和监理制，确保林业项目资金阳光运行。





