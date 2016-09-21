图文：专项督查，刮起林业廉政风暴扎实推进专项督查工作扎实推进专项督查查处苗木违规采购林业项目资金透明自查问题立行立改
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 第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
湖北日报电子版
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10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三
荆州：
查处苗木违规采购
    湖北日报讯 （记者刘自贤）荆州市林业局专项督查行动工作滞后被省林业厅通报；在省级党风政风监督员5月4日检查时工作尚未启动，受到省纠风办通报批评。该局知耻后勇，迅速行动，围绕林业项目资金管理切实加强整改。
    针对松滋市苗木采购手续不完善问题，荆州市林业局多次到松滋市督办，确保其整改落实到位。目前该局已处理相关责任人2名，分别进行了诫勉谈话，同时拟出台全市林业系统政府采购管理办法，规范苗木采购流程。对松滋市退耕还林资金查出的问题线索，严肃追究责任；对林业站、村集体不法领取的退耕还林补偿资金要求返回，留在财政专户；对农户违规领取的补偿资金全部清退，并处理29名相关责任人。
    据悉，根据最近两年开展的涉农（林）资金专项整治和联合审计监督掌握的情况，松滋市林业项目资金使用管理违规，少数项目招标采购不规范，受到点名通报。该市2014年有229.53万元林业生态示范县建设苗木款未经过招标，也未签订合同。


   
　