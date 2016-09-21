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第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
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图文：专项督查，刮起林业廉政风
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扎实推进专项督查工作
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扎实推进专项督查
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查处苗木违规采购
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林业项目资金透明
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自查问题立行立改
10
绿满荆楚
2016.9.21 星期三
荆州：
查处苗木违规采购
湖北日报讯 （记者刘自贤）荆州市林业局专项督查行动工作滞后被省林业厅通报；在省级党风政风监督员5月4日检查时工作尚未启动，受到省纠风办通报批评。该局知耻后勇，迅速行动，围绕林业项目资金管理切实加强整改。
针对松滋市苗木采购手续不完善问题，荆州市林业局多次到松滋市督办，确保其整改落实到位。目前该局已处理相关责任人2名，分别进行了诫勉谈话，同时拟出台全市林业系统政府采购管理办法，规范苗木采购流程。对松滋市退耕还林资金查出的问题线索，严肃追究责任；对林业站、村集体不法领取的退耕还林补偿资金要求返回，留在财政专户；对农户违规领取的补偿资金全部清退，并处理29名相关责任人。
据悉，根据最近两年开展的涉农（林）资金专项整治和联合审计监督掌握的情况，松滋市林业项目资金使用管理违规，少数项目招标采购不规范，受到点名通报。该市2014年有229.53万元林业生态示范县建设苗木款未经过招标，也未签订合同。