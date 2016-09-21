图文：专项督查，刮起林业廉政风暴扎实推进专项督查工作扎实推进专项督查查处苗木违规采购林业项目资金透明自查问题立行立改
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 第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
湖北日报电子版
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10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三
宜昌：
扎实推进专项督查
    湖北日报讯 （记者龙称）存在问题48件，涉及金额4139.71万元。9月16日从宜昌市林业局获悉，该市林业系统通过专项督查，发现挤占挪用、虚报冒领项目资金等问题。
    7月15日，宜昌市林业局在媒体公开承诺，履职尽责整改问题。该单位明确整改内容、整改目标、具体措施、完成时限、责任科室和分管领导等，接受社会监督，倒逼责任落实。
    该局全面扎实推进专项督查，接受市委巡察工作，完成了市局及4个副县级二级单位实地检查；接受市人大专项工作评议。
    宜昌市林业局督促13个县市区林业局、局属7个二级单位和三峡旅游新区，围绕项目申报审批、建设实施、验收结算，资金拨付、使用、管理，收费规定落实等9个方面进行全面自查，项目资金自查面达100%。同时督促各单位完成自查报告，填报自查问题清单，实行边整边改。
    该局将各单位上报的自查情况认真梳理，分类汇总，促进决策。经统计，存在问题48件，涉及金额4139.71万元。已整改到位11件，涉及金额2530.38万元；未整改到位37件，涉及金额1609.33万元。存在的主要问题是挤占挪用10件988.8万元，滞留截留1件4.02万元，虚报冒领套取骗取17件2359.65万元，工程进展严重滞后15件664.2万元，其他违规行为5件123.04万元。


   
　