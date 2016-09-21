查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 绿满荆楚 ·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴 ·扎实推进专项督查工作 ·扎实推进专项督查 ·查处苗木违规采购 ·林业项目资金透明 ·自查问题立行立改 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：专项督查，刮起林业廉政风 · 扎实推进专项督查工作 · 扎实推进专项督查 · 查处苗木违规采购 · 林业项目资金透明 · 自查问题立行立改 10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三 宜昌： 扎实推进专项督查 湖北日报讯 （记者龙称）存在问题48件，涉及金额4139.71万元。9月16日从宜昌市林业局获悉，该市林业系统通过专项督查，发现挤占挪用、虚报冒领项目资金等问题。

7月15日，宜昌市林业局在媒体公开承诺，履职尽责整改问题。该单位明确整改内容、整改目标、具体措施、完成时限、责任科室和分管领导等，接受社会监督，倒逼责任落实。

该局全面扎实推进专项督查，接受市委巡察工作，完成了市局及4个副县级二级单位实地检查；接受市人大专项工作评议。

宜昌市林业局督促13个县市区林业局、局属7个二级单位和三峡旅游新区，围绕项目申报审批、建设实施、验收结算，资金拨付、使用、管理，收费规定落实等9个方面进行全面自查，项目资金自查面达100%。同时督促各单位完成自查报告，填报自查问题清单，实行边整边改。

该局将各单位上报的自查情况认真梳理，分类汇总，促进决策。经统计，存在问题48件，涉及金额4139.71万元。已整改到位11件，涉及金额2530.38万元；未整改到位37件，涉及金额1609.33万元。存在的主要问题是挤占挪用10件988.8万元，滞留截留1件4.02万元，虚报冒领套取骗取17件2359.65万元，工程进展严重滞后15件664.2万元，其他违规行为5件123.04万元。





