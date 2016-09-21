查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 绿满荆楚
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周
第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周
第6版 : 时事
第7版 : 经济纵横
第8版 : 专题
第9版 : 综合新闻/体育
·
图文：专项督查，刮起林业廉政风
·
扎实推进专项督查工作
·
扎实推进专项督查
·
查处苗木违规采购
·
林业项目资金透明
·
自查问题立行立改
10
绿满荆楚
2016.9.21 星期三
宜昌：
扎实推进专项督查
湖北日报讯 （记者龙称）存在问题48件，涉及金额4139.71万元。9月16日从宜昌市林业局获悉，该市林业系统通过专项督查，发现挤占挪用、虚报冒领项目资金等问题。
7月15日，宜昌市林业局在媒体公开承诺，履职尽责整改问题。该单位明确整改内容、整改目标、具体措施、完成时限、责任科室和分管领导等，接受社会监督，倒逼责任落实。
该局全面扎实推进专项督查，接受市委巡察工作，完成了市局及4个副县级二级单位实地检查；接受市人大专项工作评议。
宜昌市林业局督促13个县市区林业局、局属7个二级单位和三峡旅游新区，围绕项目申报审批、建设实施、验收结算，资金拨付、使用、管理，收费规定落实等9个方面进行全面自查，项目资金自查面达100%。同时督促各单位完成自查报告，填报自查问题清单，实行边整边改。
该局将各单位上报的自查情况认真梳理，分类汇总，促进决策。经统计，存在问题48件，涉及金额4139.71万元。已整改到位11件，涉及金额2530.38万元；未整改到位37件，涉及金额1609.33万元。存在的主要问题是挤占挪用10件988.8万元，滞留截留1件4.02万元，虚报冒领套取骗取17件2359.65万元，工程进展严重滞后15件664.2万元，其他违规行为5件123.04万元。