查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 绿满荆楚 ·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴 ·扎实推进专项督查工作 ·扎实推进专项督查 ·查处苗木违规采购 ·林业项目资金透明 ·自查问题立行立改 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：专项督查，刮起林业廉政风 · 扎实推进专项督查工作 · 扎实推进专项督查 · 查处苗木违规采购 · 林业项目资金透明 · 自查问题立行立改 10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三 扎实推进专项督查工作 湖北日报讯 省林业厅厅长 刘新池



加强履职尽责督促检查是省委、省政府作出的一项重大决策，是加强思想作风建设一项重大创举，是政风行风评议的升级版。省林业厅高度重视，周密部署，下大气力推进这项工作，各市、县林业部门迅速行动，掀起了专项督查工作高潮。

思想是行动的先导。为了确保这项工作扎实有效推进，抓出特色，取得实效，我们要进一步深化思想认识，意识到专项督查工作的艰巨性、严肃性和必然性。各级林业主管部门必须做好“啃硬骨头”的准备，决战决胜，打一场专项督查攻坚战。

专项督查的实质是以行政监察的手段，督促政府部门履好职尽好责，比行评内容更丰富、范围更广泛、要求更严格、追责更严厉。在全面从严治党的大背景下，严格项目资金使用管理，经常接受巡视督查是一种常态。因此，全省林业系统必须全力以赴，共同努力，把压力责任传导到每名干部职工，把问题查改细化到每笔项目资金，把履责要求贯彻到每项林业工作。要积极学习、借鉴纪检部门运用大数据加强惠农资金监管的思路和方法，对重点项目资金的实施过程、实施人员、实施效果进行全面核查。要善于区分不同项目的风险点，有针对性地下功夫、动刀子。要加强建章立制，堵塞管理漏洞，用严密的制度保障大家干净做事、安全尽责。只有正确对待，积极应对，认真查找问题，坚决整改到位，才能降低危害、减少损失。

在其位，谋其政，履其职，尽其责。我们一定要坚定信念、真抓实干，用良好的成绩向党委政府、广大林农和社会公众交出一份满意的答卷，坚决夺取专项督查工作全面胜利。





