图文：专项督查，刮起林业廉政风暴扎实推进专项督查工作扎实推进专项督查查处苗木违规采购林业项目资金透明自查问题立行立改
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 第10版 绿满荆楚
·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴
·扎实推进专项督查工作
·扎实推进专项督查
·查处苗木违规采购
·林业项目资金透明
·自查问题立行立改
湖北日报电子版
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10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三
扎实推进专项督查工作
    湖北日报讯 省林业厅厅长 刘新池

    加强履职尽责督促检查是省委、省政府作出的一项重大决策，是加强思想作风建设一项重大创举，是政风行风评议的升级版。省林业厅高度重视，周密部署，下大气力推进这项工作，各市、县林业部门迅速行动，掀起了专项督查工作高潮。
    思想是行动的先导。为了确保这项工作扎实有效推进，抓出特色，取得实效，我们要进一步深化思想认识，意识到专项督查工作的艰巨性、严肃性和必然性。各级林业主管部门必须做好“啃硬骨头”的准备，决战决胜，打一场专项督查攻坚战。
    专项督查的实质是以行政监察的手段，督促政府部门履好职尽好责，比行评内容更丰富、范围更广泛、要求更严格、追责更严厉。在全面从严治党的大背景下，严格项目资金使用管理，经常接受巡视督查是一种常态。因此，全省林业系统必须全力以赴，共同努力，把压力责任传导到每名干部职工，把问题查改细化到每笔项目资金，把履责要求贯彻到每项林业工作。要积极学习、借鉴纪检部门运用大数据加强惠农资金监管的思路和方法，对重点项目资金的实施过程、实施人员、实施效果进行全面核查。要善于区分不同项目的风险点，有针对性地下功夫、动刀子。要加强建章立制，堵塞管理漏洞，用严密的制度保障大家干净做事、安全尽责。只有正确对待，积极应对，认真查找问题，坚决整改到位，才能降低危害、减少损失。
    在其位，谋其政，履其职，尽其责。我们一定要坚定信念、真抓实干，用良好的成绩向党委政府、广大林农和社会公众交出一份满意的答卷，坚决夺取专项督查工作全面胜利。


   
　