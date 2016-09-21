查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 绿满荆楚 ·图文：专项督查，刮起林业廉政风暴 ·扎实推进专项督查工作 ·扎实推进专项督查 ·查处苗木违规采购 ·林业项目资金透明 ·自查问题立行立改 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：专项督查，刮起林业廉政风 · 扎实推进专项督查工作 · 扎实推进专项督查 · 查处苗木违规采购 · 林业项目资金透明 · 自查问题立行立改 10 绿满荆楚 2016.9.21 星期三 图文：专项督查，刮起林业廉政风暴 湖北日报讯 图为：大山鼎秋色。

图为：8月3日，宜昌市、秭归县林业部门干部深入到秭归县两河口镇谭家河村宣传退耕还林等政策。

图为：8月29日，阳新林业局工作人员在排市镇核查造林补贴项目实施情况。



文/图 记者 刘自贤 通讯员 严世辉 夏向荣



作为省委、省政府确定的4个点题督查单位之一，省林业厅今年4月以来紧紧围绕林业项目资金监管问题开展督查，着力解决虚报、冒领、套取退耕还林资金等突出问题，敢于亮丑，堵塞管理漏洞，织密制度笼子，笃行真查真改，营造依法履职、优质高效、廉洁从政的发展环境，在全省林业系统引发强烈震动。

违规违纪受追究，作风建设上水平，工作成绩上台阶，林区群众得实惠。借这次行动，林业部门全面营造想干事、能干事、干净干事、风清气正的工作氛围，为加快湖北林业改革发展注入强大能量，提供持久动力。



横到边纵到底，严格核查传导压力



大悟县5个村将分山到户的生态公益林补偿资金以村集体名义领取，未兑现到农户；丹江口人工造林重复上报3290亩，2014年石漠化项目存在虚报；赤壁市5名在职公务人员参与承包坡耕地实施退耕还林，领取补助资金7162.5元……

阳新县2013年至2015年血防林项目共摊销116.65万元管理费用，用于开支办公费、招待费等；宜昌市夷陵区樟树坪林场挤占森林抚育项目资金89.4万元，用于职工工资性支出……

神农架林区滞留 2013年和2014年退耕还林资金1003.5万元；来凤县滞留2013年至2015年天然林保护资金955.61万元……

今年7月4日至8月5日一个月时间里，省林业厅组织6个检查组，赴全省各市州开展履职尽责专项督查暨林业项目资金使用管理情况检查，以查找问题为导向，和各地开展大数据对比监管相结合，掀起了林业系统有史以来最大的廉政、勤政风暴。

他们不辱使命，“一竿子插到底”，深入细致进行核查。

第四检查组来到潜江市龙湾镇双丰村，发现该地2013年血防林1号小班造林面积45亩，栽植的栾树在旅游通道两侧，不是血吸虫病易感地带，冠以血防林与项目建设宗旨不相符。

天门市蒋场镇官祭口江堤2014年度长防林1号小班，造林面积133亩，栽植的杨树已死亡50亩，成活率不高。

经过室内审查、现场核对，第四组发现受检查县市造林项目有20处小班重复设计，面积803亩；森林抚育项目有11处小班重复设计，面积2427亩。

第二检查组采取资金逐笔核实、项目上图核对、造林实地抽查、基层座谈调查、兑付入户核对等方法核查，发现南漳县各乡镇均存在将村集体坡耕地纳入退耕还林领取相关补贴的情况，除李庙镇8个村集体兑付对象标明为村集体外，其他乡镇补贴对象全部为个人，大多为村干部。

巡检镇凤山村2014年退耕还林补贴资金5万元转入该村原文书山承军账户，存折由镇财经所管理，该村当年支付30名村民退耕还林管护劳务费8242元，其余资金用于修建基础设施、其他公共支出等。

第五检查组来到丹江口市，查明该市一些林业站、林场套取项目资金，没有按规定专款专用。

习家店林业站2013年8月至9月以现金形式收取退耕还林补助资金253725元，2015年4月收取13363元，已清退退耕还林补助资金9.6万元，还有17.1万元用于林业站人员工资和工作经费。

大柏林场于2015年2月、4月以现金或转账形式收取2012年、2013年退耕还林补助资金28.2万元，于2016年4月收取2014年退耕还林补助资金16.1万元，共计44.3万元，用于林场人员工资、社保金和工作经费，大数据比对应清退2012年至2014年补助资金133837.5元（上报纪委金额），正在核实整改中。



大数据对比，让违规违纪无所遁形



对重点项目资金，各地林业部门学习、借鉴纪检部门运用大数据加强惠农资金监管的思路和方法，对林业项目实施过程、实施人员、实施效果进行全面核查，确保不遗漏一个问题、不放过一个线索。

今年5月以来，枝江市林业局收集大数据，比对涉及退耕还林和生态公益林两个项目补贴对象的具体信息，如身份、林地面积、家庭住址、补助年度及补助金额等，整理并上交市纪委录入。在全市1615条退耕还林项目信息和1728条生态公益林项目信息中，比对发现疑似问题线索481条。

下属林业站负责乡镇入户核查，枝江市林业局负责定期数据统计汇总，目前查实38条，查否439条，核查待定4条。其中党员干部违纪（含以其直系血亲名义申领）21条，群众违规17条，清退资金31925元。

荆门市林业局配合纪检部门运用大数据核查近3年退耕还林和公益林补贴项目，项目资金核查率在40%以上，发现项目建设及资金拨付相对滞后，财政供养人员、林业干部参与领取退耕还林补贴，林业审批、监管工作有待进一步加强，少数地方林权证发放不及时等诸多问题。

东宝区栗溪镇栗树湾村村干部李明锋，申报生态公益林效益补贴面积5000亩，其中近2000亩是属于其他村民的林地，目前检察机关已经介入调查。

沙洋县李市镇林业站工作人员把关不严，导致黄岭村党员郭永福用农场270亩林地申报血防林项目补贴，冒领补贴款1.8万元。目前补贴款已追回，县纪委介入调查，将一并追责。

通过大数据对比，荆门查出财政供养人员、林业干部参与领取退耕还林补贴366条线索。市县纪检部门已介入调查处理。



不存侥幸，严查真改不打折



鄂州市梁子湖区农林局党委书记刘润华在这此次专项督查行动中“落马”。

6月上旬，该局由于专项督查动员部署不力受到省林业厅通报批评。7月上旬，省纪委工作组前往该地检查指导运用大数据技术核查惠农项目资金工作，当场发现刘润华同乡镇林业站干部一起，为掩盖村集体的省级生态公益林补偿资金没有及时下拨的问题，伪造支付护林员工资的财务单据。刘润华因此被区委、区政府停职调查。

据悉，今年全省林业系统已有多名干部受到追责处理。

省林业厅厅长刘新池在履职尽责推进会上说，一定要把专项督查作为今年工作的重中之重，本着对自己负责，对同志负责，对事业负责的精神，扎扎实实地抓紧抓好。他告诫：“只要存在问题，总有暴露的一天。早发现比晚发现好，自己交代比别人发现好。大家千万不能抱有侥幸心理。任何逃避、拖延，都只会逐渐把小问题变成大问题，把违纪问题变成违法问题，最终误了事业、误了自己。”

据介绍，全省林业系统从三个方面落实专项督查：

对2013年以来所有林业项目资金使用管理全面自查，重点查看项目招标是否规范、实施是否到位、监管是否得力、验收是否严格、兑现是否及时，每个环节都反复仔细梳理。看有没有干部职工从中徇私舞弊、吃拿卡要、玩忽职守、与民争利，然后汇总形成问题清单，对照进行查处、整改。

对省纠风办确定的点题内容重点整改，对照专项督查方面三个突出问题，林业厅制订了整改目标责任书，列出12条整改措施，分解到9个相关处室，明确分管领导和完成时限，严抓落实，力求实效。

对暴露的问题立查立改。在5月底6月初的“党风政风热线”节目中，林业部门收到群众投诉16件，都立即组织查处、逐件按时办结。

为确保这一行动取得实效，省林业厅采取两项主要措施推进。一是对各市（州）林业局进行量化评分，75分以下为不合格。二是将评分结果与年度评先和项目资金安排挂钩。对督查评分高于90分的优秀市（州）县林业局通报表扬，并在评选2016年度优秀林业局时给予加分，在安排2017年度项目资金时给予倾斜。对不合格市（州）县林业局，将取消其2016年度先进林业局评选资格，调减其2017年度林业项目资金。

与此同时，省林业厅认真贯彻省委“主体责任问责年”活动的有关要求，对失职、渎职和不作为、慢作为、乱作为等问题严肃问责追责；在整改突出问题的同时，推进建章立制，力求资金项目管理规范化、透明化，作风建设常态化、长效化，进一步健全履职尽责、依法行政的长效机制。





