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66名运动员被曝光



本月13日，“奇幻熊”组织在其网站上表示，美国代表团历来在奥运会上表现不错，但是使用了“肮脏的方法赢得比赛”，因为他们在不同年份、在WADA的允许下使用了“用于治疗目的”的违禁药物。当天，“奇幻熊”在网上曝光了一份通过侵入WADA数据库获得的资料，该资料显示：里约奥运会女子体操4金得主拜尔斯在今年8月奥运会期间兴奋剂检测呈阳性，此外她在2012年至2014年期间多次被获准使用禁药用于治疗；网球名将威廉姆斯姐妹最近几年都被允许使用含兴奋剂成分的药物；此外，女篮明星多恩也有类似被允许使用特定“禁药”的情况。

随后，该组织在15日、17日以及昨日又曝光了三批有类似行为的运动员名单。截至目前，一共有66名运动员“中招”，其中美国运动员18人，英国17人，德国7人，丹麦和加拿大各4人，澳大利亚3人，西班牙、法国和阿根廷各2人，捷克、波兰、罗马利亚、俄罗斯、匈牙利、比利时以及布隆迪各1人。



各方反应强烈



WADA官员尼格利表示，“奇幻熊”通过非法手段获得并泄露了这些运动员的隐私，这样的“犯罪行为”将不利于俄罗斯体育恢复因禁药风波而受损的名誉。

拜尔斯通过社交媒体表示，自儿童时起，她就一直服用治疗多动症的药物，而且她这么做“并不感到可耻，也并不怕人们知道此事”。纳达尔在接受西班牙媒体采访时说：“我因为治疗需要申请了使用某些药物，WADA同意了，这并不违规，我没有什么要隐藏的。”

国际奥委会表示将全力支持WADA，国际奥委会主席巴赫称将与俄政府沟通，试图阻止进一步的泄密事件。

俄罗斯总统普京发表声明称“并不支持这样的‘黑客’行为”，但同时认为被曝光出来的资料应该引起公众的注意：“健康的运动员合法地使用了别人无法使用的药物，但真正身患重病的人却仅仅因为被怀疑而无法参加残奥会。”在今年举行的里约残奥会上，国际残奥委会认为俄罗斯残奥委在反兴奋剂上存在问题，禁止俄罗斯代表团参赛，同时禁止俄罗斯运动员以个人名义参赛。

（据新华社电）





