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综合新闻/体育
2016.9.21 星期三
郑赛赛“意外”获外卡
中国三金花进入武网正赛
湖北日报讯 （记者马明玉）昨日，武汉网球公开赛组委会宣布，由于有参赛及正赛的球员退赛，郑赛赛收获单打正赛外卡，将与张帅、彭帅共同携手出战2016年武网。这也是中国本土球员进入武网正赛人数最多的一次。
据了解，由于包括伊万诺维奇在内的部分球员退赛，原本以持外卡身份进入正赛的张帅，凭借排名已作为替补直接进入正赛。而原本属于张帅的外卡，也由郑赛赛获得。本届武网，除了参加正赛的张帅、彭帅、郑赛赛外，还有王蔷、段莹莹、张恺琳和王雅繁将出战23日揭幕的资格赛。7名中国球员参赛，也创下赛事创办3年来单打项目中国球员参赛人数纪录。
目前，武网准备工作全面就绪，首批球员已抵达武汉备战，其中包括资格赛头号种子、本周世界排名第29位的俄罗斯超级新秀卡萨金娜，法国球星、世界最高排名曾经达到第11位的科内特等。组委会昨日确认，包括科贝尔、小威廉姆斯、A·拉德万斯卡等世界排名前十位的球员均在参赛名单中。