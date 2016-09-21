查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 郑赛赛“意外”获外卡 中国三金花进入武网正赛 湖北日报讯 （记者马明玉）昨日，武汉网球公开赛组委会宣布，由于有参赛及正赛的球员退赛，郑赛赛收获单打正赛外卡，将与张帅、彭帅共同携手出战2016年武网。这也是中国本土球员进入武网正赛人数最多的一次。

据了解，由于包括伊万诺维奇在内的部分球员退赛，原本以持外卡身份进入正赛的张帅，凭借排名已作为替补直接进入正赛。而原本属于张帅的外卡，也由郑赛赛获得。本届武网，除了参加正赛的张帅、彭帅、郑赛赛外，还有王蔷、段莹莹、张恺琳和王雅繁将出战23日揭幕的资格赛。7名中国球员参赛，也创下赛事创办3年来单打项目中国球员参赛人数纪录。

目前，武网准备工作全面就绪，首批球员已抵达武汉备战，其中包括资格赛头号种子、本周世界排名第29位的俄罗斯超级新秀卡萨金娜，法国球星、世界最高排名曾经达到第11位的科内特等。组委会昨日确认，包括科贝尔、小威廉姆斯、A·拉德万斯卡等世界排名前十位的球员均在参赛名单中。





