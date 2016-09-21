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综合新闻/体育
2016.9.21 星期三
第34届跳伞世锦赛
图文：我省健儿摘1金2银1铜
湖北日报讯 图为：我省国家队队员夏志生（左）、张阳梅、金弘霖（右）赛后合影。
（通讯员 袁誉文、李正凯）昨日，2016年第34届世界跳伞锦标赛在美国芝加哥落幕，代表中国队参赛的我省运动员张阳梅、金弘霖和夏志生一共斩获1枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌，这也是时隔3年后，我省队员再次在世锦赛上夺金。
本届世锦赛共有38个国家和地区的700多名运动员参赛，竞争异常激烈。在女子集体定点项目和女子团体项目争夺中，我省航管中心队员张阳梅与队友不畏强手，分别夺得女子集体定点项目金牌及女子团体银牌，金弘霖获男子青年个人特技项目银牌，夏志生获得男子集体定点项目铜牌。
省航管中心主任张建云表示，此次女子集体定点项目，中国队通过八轮角逐，最终险胜老对手俄罗斯队夺冠，十分不易。