查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 第34届跳伞世锦赛 图文：我省健儿摘1金2银1铜 湖北日报讯 图为：我省国家队队员夏志生（左）、张阳梅、金弘霖（右）赛后合影。



（通讯员 袁誉文、李正凯）昨日，2016年第34届世界跳伞锦标赛在美国芝加哥落幕，代表中国队参赛的我省运动员张阳梅、金弘霖和夏志生一共斩获1枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌，这也是时隔3年后，我省队员再次在世锦赛上夺金。

本届世锦赛共有38个国家和地区的700多名运动员参赛，竞争异常激烈。在女子集体定点项目和女子团体项目争夺中，我省航管中心队员张阳梅与队友不畏强手，分别夺得女子集体定点项目金牌及女子团体银牌，金弘霖获男子青年个人特技项目银牌，夏志生获得男子集体定点项目铜牌。

省航管中心主任张建云表示，此次女子集体定点项目，中国队通过八轮角逐，最终险胜老对手俄罗斯队夺冠，十分不易。





