查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员钱源君、李志娇）今秋开学，华中农业大学以支教为题材的原创话剧《牵挂》面向2016级新生演出。舞台上，“张福禹”扮演者孙潇、“向前进”扮演者孙伟、“向幺妹”扮演者陈丽，都带着真实体验演绎各自的角色。暑假里，他们刚刚结束了在贵州山区为期一年的支教，回校读研。“如果问我在大学四年里最难忘的事情是什么，我的回答是加入《牵挂》剧组。这是一次最美的邂逅。”2013年，陈丽抱着试一试的心态参加剧组面试，由于和乡村女教师“向幺妹”善良质朴、乐观向上、倔强的性格十分吻合，这个从来没有表演经验的女生开始登上话剧舞台。

在《牵挂》演出中，陈丽感受到一种精神。大四时，她下定决心加入支教团，身边许多人包括家人都不理解，明明可以直接保研，为什么还要选择去山区支教一年？但是她认为，这一年对自己来说是最好的沉淀与磨砺。“这一年，我在感动中成长。”她说，支教要怀有一颗传递爱与正能量的心。支教生活是清苦的，却让她明白年轻人要学会静下心，坚持自己的梦想。

结束支教回到华中农大，陈丽带着对山区孩子的牵挂，再次站上舞台演绎《牵挂》。她在表演中融入了亲身经历和情感，曾经让她觉得难度较大的一段独白，如今演来却泪流不止。

话剧结尾没有点明“向幺妹”的命运，然而在陈丽心中，结局应该是这样的：“向幺妹”在城市努力生活，还清家中债务，并考取了教师资格证，回到大山里继续教书。





