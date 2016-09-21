图文：天门花鼓戏走进校园“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台图文：我省健儿摘1金2银1铜中国三金花进入武网正赛“熊”出没！请注意18.6℃！9月以来昨日气温最低崇阳医改让群众少花钱看好病龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平全省教育系统交流“三比三创”成果大河论坛发布《武汉宣言》武汉劣V水质湖泊减少6个
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 第9版 综合新闻/体育
·图文：天门花鼓戏走进校园
·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台
·图文：我省健儿摘1金2银1铜
·中国三金花进入武网正赛
·“熊”出没！请注意
·18.6℃！9月以来昨日气温最低
·崇阳医改让群众少花钱看好病
·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平
·全省教育系统交流“三比三创”成果
·大河论坛发布《武汉宣言》
·武汉劣V水质湖泊减少6个
湖北日报电子版
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9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三
图文：天门花鼓戏走进校园
    湖北日报讯 欣赏花鼓戏、学习戏曲常识、模仿戏曲动作……昨日，天门市九真初中校园内，《花墙会》选段等本土花鼓戏连番上演，千余名学生享受了一场“戏曲盛宴”。今年5月，天门启动“戏曲进校园”活动，将160场戏曲送进180所中小学，并结合演出举办戏曲讲座、培训等活动，让戏曲之花香溢“三乡宝地”。 （记者 严运涛 摄）


   
　