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武汉劣V水质湖泊减少6个
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综合新闻/体育
2016.9.21 星期三
全省教育系统交流“三比三创”成果
湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员苏钊明）昨日，全省教育系统“三比三创”活动总结交流大会在汉举行，会议总结该活动开展一年以来各地各学校的经验做法，表彰了2016年湖北省“十佳师德标兵”，湖北省第五届高校青年教师教学竞赛获奖选手及“三比三创”活动优胜单位。
据悉，自去年5月以来，全省教育系统深入开展以“比师德师风，创一流形象；比教学科研，创一流业绩；比团结协作，创一流团队”为主要内容的“三比三创”活动，涌现出了一批可敬可学的先进典型和先进经验，为教育改革发展统一共识、凝聚力量。省教育工会通过主办青年教师教学比赛，发现培育青年教学能手。各地、各级教育工会通过“三比三创”活动选树典型，推出了一大批先进模范老师，形成了荆楚优秀教师“群星现象”。
据悉，下一步，全省教育系统将“三比三创”活动纳入“两学一做”，形成长效机制，常态化开展。