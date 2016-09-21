查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 全省教育系统交流“三比三创”成果 湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员苏钊明）昨日，全省教育系统“三比三创”活动总结交流大会在汉举行，会议总结该活动开展一年以来各地各学校的经验做法，表彰了2016年湖北省“十佳师德标兵”，湖北省第五届高校青年教师教学竞赛获奖选手及“三比三创”活动优胜单位。

据悉，自去年5月以来，全省教育系统深入开展以“比师德师风，创一流形象；比教学科研，创一流业绩；比团结协作，创一流团队”为主要内容的“三比三创”活动，涌现出了一批可敬可学的先进典型和先进经验，为教育改革发展统一共识、凝聚力量。省教育工会通过主办青年教师教学比赛，发现培育青年教学能手。各地、各级教育工会通过“三比三创”活动选树典型，推出了一大批先进模范老师，形成了荆楚优秀教师“群星现象”。

据悉，下一步，全省教育系统将“三比三创”活动纳入“两学一做”，形成长效机制，常态化开展。





