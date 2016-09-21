查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 湖北日报讯 近年来，恩施市龙凤镇抢抓全国综合扶贫改革试点建设的机遇，按照“抓基层、保重点、攻难点”的工作思路，推进人口计生工作均衡发展。据统计，今年上半年，该镇出生政策符合率98.22%，两孩及以上怀孕对象孕情监测到位率71.23%，流动人口跟踪服务管理到位率100%，全员人口数据库主要信息完整准确率98.61%，村居平台信息有效反馈率100%，辖区医疗单位实名登记录入及时率 99.95%、完整率100%，无计划生育恶性案件和“两非”（非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠）案件，计生各项惠民政策全面落实。



开展清理清查 促进数据质量提升



开展出生人口清理清查。以近四年出生人口为重点，将出生人口清理清查作为经常性、纪律性、制度性工作抓落实,通过经常性清理和第三方调查，确保人口出生统计准确率100%。

开展流动人口清理清查。制定专项清理方案，先后两次集中开展流动人口专项清理核查工作，确保统计数据准确。免费为流动人群送计生药具，并开展生殖健康检查。

开展节育措施清理清查。以村为单位按月对辖区生育两孩及以上对象未落实长效节育措施的开展清理核查，将落实长效节育措施任务分解到组、考核到人，并出台奖励政策鼓励落实长效节育措施，兑现节育奖近2万元。

开展孕情清理清查。采取查平台、村级工作手册、卫生院实名登记记录、卫生室妇幼保健手册等方式，对辖区孕情消失情况、高孕次低产次对象开展摸底调查，对辖区医疗机构B超孕检定期开展专项核查，落实孕情跟踪监管责任制，适时掌控孕情，全力遏制“两非”行为。

开展特殊对象清理清查。结合全镇政策外生育现状，对辖区有政策外怀孕隐患的对象开展专项清理，并针对清理出的对象分类建立特殊监管档案，明确监管责任人，定期监测，最大限度控制政策外怀孕。



推进计生平台建设 促进信息反馈提速



推进村级在线平台建设。进一步优化完善全镇电信网络设施，建成以镇为中心、村（居）为支点、辖区医疗单位互补，资源共享的人口计生网络平台。运用镇网络指挥中心平台，定期开展平台业务现场操作培训，切实保障平台信息反馈的真实、及时和有效。

推进信息网格化建设。在集镇以区域为单位建立计生信息网格21个，在农村以小组为单位建立计生信息网格138个，制定发放驻片干部计生工作手册，落实孕情跟踪随访、信息核实反馈、定期督办检查工作机制，实现人口计生信息网络全覆盖。

推进流动信息平台建设。以流动人口服务管理示范单位创建为平台，以村（居）为主体，逐步建立完善流动人口微信群、QQ群，加强与流动人口沟通联系，及时了解掌握流出人群的婚育、生育及孕情等相关信息。在集镇全面推行以房管人、以工地管人、以企业管人、以单位管人等流入人口管理模式，进一步提高流动人口均等化服务效果。



探索计生管理创新 促进工作水平提高



创新便民办证平台。进一步完善辖区为19个村（居）计生便民办证专用设备网络的维护，镇计生办证窗口成功并入镇便民服务中心，利用电信网络和省级办证平台建立完善了上联市民之家，下联19个村居办证窗口的计生便民网络系统，全面实行计生办证网上审批，真正实现了群众办证不出村。

创新优质服务模式。整合计生和卫生人员、技术、设备资源，将健康体检、入户随访、卫生计生政策法规及健康知识宣讲等工作有机结合同步实施，开展多形式活动，现场发放卫生计生宣传品，提高了服务水平和服务效果。

创新考核考评方法。修订完善《人口和计划生育“一票否决”实施办法》，进一步明确了驻村干部、村书记主任、计生专干、驻片干部、计生信息网格员和计生综合治理部门的职责，对被“一票否决”的，取消评优评先资格。

（舒友文 蒲开红）





