查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 取消药品加成 严控过度医疗 崇阳医改让群众少花钱看好病 湖北日报讯 （记者江萌、通讯员汪佳、苏鹏、刘清丽）崇阳县县级公立医院改革2年亮出成绩单。昨日，崇阳县卫生和计划生育局介绍，通过破除以药养医、严控过度医疗，该县县级公立医院门诊次均费用由改革前的120元降至108元，住院例均费用由4742元降至4475元。同时县外转诊率则由原来的11.42%下降到现在的9.1%。

崇阳地处幕阜山区，经济不发达。老百姓对降低看病费用、提高医疗水平愿望强烈。2014年，该县被列入全国第二批县级公立医院综合改革试点县。

如何降低医疗费用？该县相关负责人介绍，一是加大政府投入，前后投入2.97亿元，在全省率先建设卫生城，为公立医院建起新大楼，医院创收压力大大减轻；二是通过改革，禁止过度医疗，实行药品零差价销售，切断“以药养医”的通道。

该县推出医疗费用“三双”管理新模式。一是双控，即控制医疗总费用和控制住院例均费用。定点医疗机构实行住院统筹基金总额支付，基层医疗卫生机构实行普通门诊总额预付。人均费用超过核定指标，减少医保补偿比例。二是双限，限制用药品规和药价。县级公立医院药品销售取消加成，一律进价销售。高价药不得超过两个品规，有患者确需高价药，需指定医生开具。三是对医生执行“双十”负面清单制，即抗菌药物用量前十名的品规及开具医生、大型设备检查阳性率低于70%的前十名开具医生每月通报。

在该县人民医院，记者看到最新一份处罚通知：对8月份住院病人病历检查中，有19份病历中用药或检查不合理，8名医师分别被处以100元至500元罚款。

70岁的崇阳退休教师庞淑宜患冠心病，是县人民医院的老病号。18日在该院三内科病房，她拿着一份住院费用清单说：“改革后，县医院下调了药费、检查费。如核磁共振检查一次由前年的600元降至480元。我从8月24日住院至今，总费用才4000多元，而在几年前同样的病，至少要5000多元。”

该县人民医院院长张祖德介绍，公立医院改革，降低药费、检查费，提高了诊疗费、手术费等费用，以体现医务人员劳动价值含金量，两相抵消，该院患者一年少掏1800多万元。医改不仅要让患者少花钱，更要看好病。近几年，该院长期派出30多人在外进修，一些原来不能做的癌症术后化疗、心脏介入手术，现在均可在崇阳完成，门诊量年均增长约10%。





