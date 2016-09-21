查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 18.6℃！9月以来昨日气温最低 湖北日报讯 （记者曾莉）南下冷空气赶走高温，昨日武汉低温仅18.6℃，为9月份以来最低一天。回顾往年，武汉入秋一般在9月下旬，这样看秋天已不远了。

前日起，北方冷空气自北向南横扫我省，各地刮起3至4级偏北风，鄂西北高温由之前的持续30℃以上，大幅跳水到20℃左右。尤其是十堰市，周日下午14时气温为31.8℃，到了周一同一时间仅17.6℃，24小时降温近14℃。

降温还在继续，最新气象预报显示，今晚到明天白天武汉最低温将跌至17℃，我省局地气温更会降至16℃左右。不过明晚冷空气过境后，我省包括武汉市的气温将开始小幅回升，低温也将再次升至20℃以上。

尽管冷空气带来了降温，可我省上空水汽条件不佳，没有造成明显降雨，只在西部部分地区出现小雨。预计未来几天我省依然以多云到晴天为主。由于近期降雨稀少，加上北风吹拂，空气非常干燥，应注意多饮水，同时注意用火用电安全。





