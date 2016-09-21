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武汉劣V水质湖泊减少6个
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综合新闻/体育
2016.9.21 星期三
18.6℃！9月以来昨日气温最低
湖北日报讯 （记者曾莉）南下冷空气赶走高温，昨日武汉低温仅18.6℃，为9月份以来最低一天。回顾往年，武汉入秋一般在9月下旬，这样看秋天已不远了。
前日起，北方冷空气自北向南横扫我省，各地刮起3至4级偏北风，鄂西北高温由之前的持续30℃以上，大幅跳水到20℃左右。尤其是十堰市，周日下午14时气温为31.8℃，到了周一同一时间仅17.6℃，24小时降温近14℃。
降温还在继续，最新气象预报显示，今晚到明天白天武汉最低温将跌至17℃，我省局地气温更会降至16℃左右。不过明晚冷空气过境后，我省包括武汉市的气温将开始小幅回升，低温也将再次升至20℃以上。
尽管冷空气带来了降温，可我省上空水汽条件不佳，没有造成明显降雨，只在西部部分地区出现小雨。预计未来几天我省依然以多云到晴天为主。由于近期降雨稀少，加上北风吹拂，空气非常干燥，应注意多饮水，同时注意用火用电安全。