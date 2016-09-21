查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 武汉劣V水质湖泊减少6个 湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员韩红）昨日，武汉市人大常委会听取该市环境状况和环境保护目标完成情况的报告。报告指出，随着水环境改善，该市166个湖泊中劣V类湖泊数量降至37个，梁子湖、牛山湖等湖泊水质保持优良。

武汉市环保局负责人介绍，近年来，该市水环境质量稳中有升，湖泊水质逐步好转。其中，166个湖泊中劣V类湖泊由2013年的43个下降至2015年的37个。上半年，89个重点湖泊中，汤逊湖、张毕湖、竹叶海等8个湖泊水质好转，19个县级以上集中式饮用水水源地水质达标率稳定保持100%。

同时，主要河流水质保持稳定，长江、汉江武汉段水体综合污染指数分别下降，水源安全总体可控。去年，全市11条主要河流（港）的29个监测断面中，达到功能区类别标准的有20个，较2014年上升3.5个百分点，劣V类水质断面比例较2014年下降10.3个百分点。





