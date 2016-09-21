查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻/体育 ·图文：天门花鼓戏走进校园 ·“向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 ·图文：我省健儿摘1金2银1铜 ·中国三金花进入武网正赛 ·“熊”出没！请注意 ·18.6℃！9月以来昨日气温最低 ·崇阳医改让群众少花钱看好病 ·龙凤镇:夯实基层基础工作 提高计生管理水平 ·全省教育系统交流“三比三创”成果 ·大河论坛发布《武汉宣言》 ·武汉劣V水质湖泊减少6个 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 图文：天门花鼓戏走进校园 · “向幺妹”带着牵挂再次站上舞台 · 图文：我省健儿摘1金2银1铜 · 中国三金花进入武网正赛 · “熊”出没！请注意 · 18.6℃！9月以来昨日气温最 · 崇阳医改让群众少花钱看好病 · 龙凤镇:夯实基层基础工作 提高 · 全省教育系统交流“三比三创”成 · 大河论坛发布《武汉宣言》 · 武汉劣V水质湖泊减少6个 9 综合新闻/体育 2016.9.21 星期三 大河论坛发布《武汉宣言》 加强大河流域生态保护和修复 湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员邓志强）昨日，2016“大河对话”论坛在武汉园博园长江文明馆开幕，来自全世界各大河流域的120名学者、相关城市代表、博物馆馆长等嘉宾与会。该论坛由武汉市政府、长江水利委员会和武汉大学举办，论坛发表《武汉宣言》。

联合国教科文组织世界遗产中心代表迈克尔·特纳说，世界大河流域资源的管理关系到世界生态、经济、文化，乃至人类文明的可持续发展。大河流域文化遗产的研究、大河生态环境的保护变得日益重要。如何让世界大河之水“活起来”以造福社会？关键是要构建一个开放的平台交流思想与倡议，让大河流域资源在世界范围内得到公平有效的配置，从而促进大河流域的可持续发展。

为此，《武汉宣言》倡议，应通过多项举措加强对河流生态系统的保护和修复。首先，构筑大河流域城市间沟通交流的桥梁，加强城际创新协作，促进文化、科技、教育、旅游、创意产业和贸易的可持续发展；其次，共享大河流域水土、水运、水能等资源的管理、开发、保护、利用等方面的经验，执行综合性防灾减灾措施；第三，建立大河流域文化遗产可持续发展长江中心，促进大河流域及邻近区域的生态保护。

在论坛上，来自俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌干达等国博物馆代表共同签署《大河流域博物馆合作备忘录》。备忘录明确，将努力发挥各博物馆优势，建设人才实习基地，每两年举办“大河对话”，打造世界大河文明对话平台，形成大河流域对话的长效机制。





