查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济纵横 ·湖北机器人产业创新战略联盟成立 ·图文：鄂产机器人闯市场 ·不能让机器人的“智商”成硬伤 ·图文：走近父子山 体验大自然 ·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 ·“国5”汽柴油 为天空冼尘 ·农尚环境昨登陆创业板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 湖北机器人产业创新战略联盟成立 · 图文：鄂产机器人闯市场 · 不能让机器人的“智商”成硬伤 · 图文：走近父子山 体验大自然 · 武汉石化全面生产“国5”标准汽 · “国5”汽柴油 为天空冼尘 · 农尚环境昨登陆创业板 7 经济纵横 2016.9.21 星期三 农尚环境昨登陆创业板 我省今年新增五家A股上市企业 湖北日报讯 （记者林建伟）昨日，农尚环境登陆创业板，这是我省今年新增的第五家A股上市公司。农尚环境首秀股价表现强劲，顶格上涨44%，以13.05元/股报收。

武汉农尚环境股份有限公司位于武汉市江岸区，是一家从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务的企业。本次发行价9.06元/股，募集资金总额2.11亿元，用于建设苗木培育基地、补充园林绿化工程配套营运资金等。

农尚环境上市后，我省A股上市公司达92家，居中部首位。今年，我省累计有久之洋、海波重科、华舟应急、振华化学、农尚环境五家公司首发上市。另有泰晶科技IPO（首次公开发行股票）获中国证监会发审委员会审核，已于昨日完成网上申购，将于近日上市。

目前，我省还有超过30家公司在中国证监会报会或湖北证监局报辅。





