湖北机器人产业创新战略联盟成立图文：鄂产机器人闯市场不能让机器人的“智商”成硬伤图文：走近父子山 体验大自然武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油“国5”汽柴油 为天空冼尘农尚环境昨登陆创业板
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 第7版 经济纵横
·湖北机器人产业创新战略联盟成立
·图文：鄂产机器人闯市场
·不能让机器人的“智商”成硬伤
·图文：走近父子山 体验大自然
·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油
·“国5”汽柴油 为天空冼尘
·农尚环境昨登陆创业板
湖北日报电子版
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7 经济纵横 2016.9.21 星期三
农尚环境昨登陆创业板
我省今年新增五家A股上市企业
    湖北日报讯 （记者林建伟）昨日，农尚环境登陆创业板，这是我省今年新增的第五家A股上市公司。农尚环境首秀股价表现强劲，顶格上涨44%，以13.05元/股报收。
    武汉农尚环境股份有限公司位于武汉市江岸区，是一家从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务的企业。本次发行价9.06元/股，募集资金总额2.11亿元，用于建设苗木培育基地、补充园林绿化工程配套营运资金等。
    农尚环境上市后，我省A股上市公司达92家，居中部首位。今年，我省累计有久之洋、海波重科、华舟应急、振华化学、农尚环境五家公司首发上市。另有泰晶科技IPO（首次公开发行股票）获中国证监会发审委员会审核，已于昨日完成网上申购，将于近日上市。
    目前，我省还有超过30家公司在中国证监会报会或湖北证监局报辅。


   
　