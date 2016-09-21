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·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油
·“国5”汽柴油 为天空冼尘
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武汉石化全面生产“国5”标准汽
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“国5”汽柴油 为天空冼尘
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农尚环境昨登陆创业板
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经济纵横
2016.9.21 星期三
“国5”汽柴油 为天空冼尘
湖北日报讯 记者 李先宏 通讯员 何俊 王冲
源头治霾之策
汽车，流动的污染源。遏制汽车尾气污染，要从源头做起。
应对日益严重的雾霾，2013年9月，根据国家《大气污染防治行动计划》，环保部颁布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》，规定从2017年1月1日起，全国机动车将全面实施“国5”排放标准。
今年初，武汉市出台“拥抱蓝天行动方案”，明确：12月底前，全市范围内全面供应“国5”汽柴油。随着武汉石化供应能力的具备，“国5”标准汽柴油，即将在武汉登场。
2014年，武汉方才用上“国4”标准汽柴油。之前多年，一直使用“国3”标准汽柴油。
有数据显示，武汉的PM2.5中，汽车尾气的贡献率达到了23%。因此，治理汽车尾气，在淘汰黄标车的同时，必须提升油品品质。
目前，用上“国5”汽柴油的城市，主要有北京、上海、南京、广州、深圳等。
硫含量下降八成
相较于“国4”，“国5”标准汽柴油最大的变化，是硫含量降低80%。
硫含量高会排放出污染大气的硫酸盐，造成PM排放的增加，而且会降低尾气催化转化器的效率，损坏氧传感器，造成尾气后处理装置效果降低。而要达到“国5”排放标准，单靠发动机技术的提升不行，油品质量也必须一同提升。
武汉石化生产调度处副处长杨文发说，“国4”升“国5”后，硫含量下降八成，即由50ppm下降到10ppm以下，可大幅减少PM2.5等颗粒物的生成。
据悉，“国5”汽柴油全面上市后，“国3”“国4”标准的90、93、97三个牌号将成为历史，“国5”将分为89、92、95三个牌号，同时增加98号车用汽油。
另据了解，根据2013年9月国家发展改革委印发的《关于油品质量升级价格政策有关意见的通知》规定，油品升级后，油品价格也会有所调整。今年初的武汉市两会上，市人大代表、武汉石化党委书记刘家海曾透露，“国5”汽柴油上市后，可能每升调价0.1元。
年产130万吨，供应充足
由“国4”升至“国5”，武汉石化投资5.3亿元，新建了两套新装置，分别是150万吨吸附脱硫装置和8万吨硫磺装置。
催化汽油吸附脱硫装置主要用于将汽柴油中的硫吸附脱除，而硫磺装置则是将汽油中脱除的硫变成工业硫磺产品，实现变废为宝。“脱硫过程有点像海绵吸水，用吸附剂将油品中的硫化物挤出来，然后通过硫磺装置，把挤出来的硫化物生成硫磺产品。”说起新装置的原理，杨文发打了个比方。
杨文发说，催化汽油吸附脱硫装置，是“国4”升“国5”的关键装置，通过这套装置的“吸附”，出厂的油品硫含量下降，达到“国5”排放标准。
杨文发介绍，武汉石化每年将生产130万吨以上的“国5”汽柴油，完全可以满足湖北及周边地区的市场需求。