查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济纵横 ·湖北机器人产业创新战略联盟成立 ·图文：鄂产机器人闯市场 ·不能让机器人的“智商”成硬伤 ·图文：走近父子山 体验大自然 ·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 ·“国5”汽柴油 为天空冼尘 ·农尚环境昨登陆创业板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 湖北机器人产业创新战略联盟成立 · 图文：鄂产机器人闯市场 · 不能让机器人的“智商”成硬伤 · 图文：走近父子山 体验大自然 · 武汉石化全面生产“国5”标准汽 · “国5”汽柴油 为天空冼尘 · 农尚环境昨登陆创业板 7 经济纵横 2016.9.21 星期三 助力拥抱蓝天计划 武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员何俊、王冲）武汉石化油品质量升级，昨日起全面生产更加清洁的车用“国5”标准汽柴油，助力我省拥抱蓝天计划。

据悉，由于市场销售有2-3个月的置换期，预计湖北及武汉市场，明年元月1日，可按国家规定的时间，实现“国5”标准汽柴油替代“国4”标准汽柴油。

继8月产出“国5”标准汽油后，本月武汉石化又生产出“国5”标准柴油。这标志着武汉石化完全具备生产“国5”标准汽柴油的能力。

9月14日，首批8000吨“国5”标准柴油顺利出厂，运往河南信阳。随后，还有1.2万吨“国5”标准柴油陆续起运发往河南，以应对该省11月1日正式实行国家第五阶段机动车污染物排放标准（俗称“国5”标准）的市场需求。

经检测，这批“国5”标准柴油，硫含量仅有2.2PPM，远低于“国5”10PPM的标准。这意味着，使用该油品汽车排放的尾气中，二氧化硫、氮氧化合物等的排放量将大大减少。

据介绍，武汉石化具备年生产130万吨以上的“国5”标准汽柴油能力，完全可以满足湖北及周边地区的市场需求。





