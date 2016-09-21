湖北机器人产业创新战略联盟成立图文：鄂产机器人闯市场不能让机器人的“智商”成硬伤图文：走近父子山 体验大自然武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油“国5”汽柴油 为天空冼尘农尚环境昨登陆创业板
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 第7版 经济纵横
·湖北机器人产业创新战略联盟成立
·图文：鄂产机器人闯市场
·不能让机器人的“智商”成硬伤
·图文：走近父子山 体验大自然
·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油
·“国5”汽柴油 为天空冼尘
·农尚环境昨登陆创业板
湖北日报电子版
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7 经济纵横 2016.9.21 星期三
助力拥抱蓝天计划
武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油
    湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员何俊、王冲）武汉石化油品质量升级，昨日起全面生产更加清洁的车用“国5”标准汽柴油，助力我省拥抱蓝天计划。
    据悉，由于市场销售有2-3个月的置换期，预计湖北及武汉市场，明年元月1日，可按国家规定的时间，实现“国5”标准汽柴油替代“国4”标准汽柴油。
    继8月产出“国5”标准汽油后，本月武汉石化又生产出“国5”标准柴油。这标志着武汉石化完全具备生产“国5”标准汽柴油的能力。
    9月14日，首批8000吨“国5”标准柴油顺利出厂，运往河南信阳。随后，还有1.2万吨“国5”标准柴油陆续起运发往河南，以应对该省11月1日正式实行国家第五阶段机动车污染物排放标准（俗称“国5”标准）的市场需求。
    经检测，这批“国5”标准柴油，硫含量仅有2.2PPM，远低于“国5”10PPM的标准。这意味着，使用该油品汽车排放的尾气中，二氧化硫、氮氧化合物等的排放量将大大减少。
    据介绍，武汉石化具备年生产130万吨以上的“国5”标准汽柴油能力，完全可以满足湖北及周边地区的市场需求。


   
　