查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济纵横 ·湖北机器人产业创新战略联盟成立 ·图文：鄂产机器人闯市场 ·不能让机器人的“智商”成硬伤 ·图文：走近父子山 体验大自然 ·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 ·“国5”汽柴油 为天空冼尘 ·农尚环境昨登陆创业板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 湖北机器人产业创新战略联盟成立 · 图文：鄂产机器人闯市场 · 不能让机器人的“智商”成硬伤 · 图文：走近父子山 体验大自然 · 武汉石化全面生产“国5”标准汽 · “国5”汽柴油 为天空冼尘 · 农尚环境昨登陆创业板 7 经济纵横 2016.9.21 星期三 图文：走近父子山 体验大自然 湖北日报讯 图为：黄石“两镇一区”美丽乡村体验带——父子山自行车休闲绿道、国家登山健身步道示意图



“地老天荒不改颜，一峰独立众峰环。寄声欧亚周游客，莫忘家乡父子山。”在黄石大冶湖生态新区南部，有一条东西走向的山脉——父子山，是当地人尊老孝亲优良品德传承的代表符号，也是在外游子思亲思乡的情感寄托。

远望形似盼亲早归的蓬头妇人，近看绿树成荫，花木葱茏，父子山是宝贵的绿色生态财富。在“建设美丽乡村，推进生态文明”的大背景下，黄石经济技术开发区大力开展“两镇一区”（大王镇、太子镇、金海煤炭开发区）精准扶贫样板带和美丽乡村体验带建设。这是推动“两镇一区”精准脱贫、同步小康的民心工程和富民项目，开发旅游，建设美丽乡村，强村富民。“两镇一区”是黄石大冶湖生态新区的城市“绿叶”，是生态保育区。当地坚持以绿色生态为主题，大力发展休闲观光、乡村旅游、生态种植等生态产业，通过“一镇一业”、“一村一品”等产业扶贫，带动贫困户脱贫。同时，打造以父子山国家登山步道、父子山自行车休闲绿道为主的父子山旅游圈，着力发展绿色生态、美丽乡村、健身娱乐于一体的休闲旅游产业，带动群众增收致富。

黄石父子山国家登山健身步道是黄石市首条国家级登山健身步道，总规划路线105公里，已于2016年5月1日建成并对外开放，整个工程如一线串珠，将沿途山水名胜、人文景观连成一串，网格辐射和带动沿线各村数万人乡村旅游产业发展。这条健身步道顺利通过国家登山委验收并获得授牌。2015年国家登山健身步道联赛（黄石站）也在这里成功举办。

黄石父子山自行车休闲绿道，于2016年6月动工建设，9月21日正式对外开放。这条绿道沿父子山的山脚建设，全长23公里(含辅线)，绿道主体部分约13公里，串联起现有的10条父子山登山健身步道，形成了一个总长超百公里、层次丰富、内容多样的绿色休闲旅游系统。绿道的建设，坚持生态建设模式，最大限度保有村庄的自然肌理，因地制宜，结合村庄原有的地形地貌、建筑风格等自然风貌和人文特色，形成“一山一水一田一村”的新面貌，以自然的风光、淳朴的人情迎接八方宾客。

“四季有花，四季有景，花果兼备，有园有景”，桃花、李花、梅花等花香四溢，香柚、橙子等瓜果清甜。走近黄石父子山，感受大自然的馈赠，“看得见山，望得见水，留得住乡愁”，健身养心，怡神拾趣，高山仰止，景行行止。

（李颖 杜鹏）





