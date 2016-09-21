查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济纵横 ·湖北机器人产业创新战略联盟成立 ·图文：鄂产机器人闯市场 ·不能让机器人的“智商”成硬伤 ·图文：走近父子山 体验大自然 ·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 ·“国5”汽柴油 为天空冼尘 ·农尚环境昨登陆创业板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 湖北机器人产业创新战略联盟成立 · 图文：鄂产机器人闯市场 · 不能让机器人的“智商”成硬伤 · 图文：走近父子山 体验大自然 · 武汉石化全面生产“国5”标准汽 · “国5”汽柴油 为天空冼尘 · 农尚环境昨登陆创业板 7 经济纵横 2016.9.21 星期三 不能让机器人的“智商”成硬伤 湖北日报讯 记者 刘天纵 雷闯



2015年，国家制定发布《中国制造2025》战略后，我省迅速出台《中国制造2025湖北篇行动方案》，明确将机器人产业作为主攻方向之一。

20日，在湖北机器人产业创新战略联盟成立大会上，中国工程院院士、华中科技大学教授段正澄直言，湖北工业正从传统制造向智能制造转型，机器人产业的发展水平，将影响湖北转型的速度与高度。



中国将成机器人“人口大国”，未来两年保持15%增长



人口红利减退、劳动力成本大幅上升，将让我国逐步走向机器人“人口大国”。“机器人产业是块大蛋糕，湖北有一定实力的企业不必太愁销。”中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚表示，2015年，全球工业机器人销量24.8万台，其中中国的销量世界第一，约占全球市场的27%。2016年至2018年，全球工业机器人销量将保持15%的高速增长。

目前，全省在使用的工业机器人数量近万台。“与德日韩等国相比，我国机器人密度还很低。”宋晓刚表示，我国制造业每万名员工的工业机器人拥有量仅36台，世界平均水平为66台。



关键技术受制于人，部分企业“躺着”吃补贴



“我国的工业机器人水平大致与日韩上世纪90年代水平相当。”段正澄说。

他坦言，国产机器人以三轴、四轴等简单结构为主，更灵活的多关节机器人被外企垄断。国产机器人近几年增速虽呈现50%以上的爆炸式增长，但传感器、核心齿轮、操作系统等关键技术受制于人，综合竞争力有待提升。

“我国是机器人销售大国，并不是生产大国，外企正加速在我国布局。”工信部赛迪研究院机器人产业研究室主任卢月品介绍，2015年，我国机器人新增量为6.8万台，但国产机器人占比仅为30%。瑞典ABB、日本安川电机、德国库卡等知名企业都已在国内建厂，竞争激烈。

“有个现象值得警惕。”宋晓刚说，不少地方政府都为企业购置工业机器人给予15%至30%不等的政府补助资金，但扶持政策和补贴，也让部分没技术、没人才、没资本的机器人生产企业“躺着”吃补贴，这将导致机器人产业有陷入低端过剩的风险。



越“聪明”的机器人越有市场



谈到未来的机器人产业，瑞士科学院博士李淼认为，今后，只有“聪明”的机器人才有市场。

据国际机器人联盟调查显示，目前，工业机器人的应用只能满足制造业需求的5%，还有95%的应用空间尚待挖掘。

空白在哪里？李淼认为，在消费类电子产品生产加工领域需要大量机器人，如智能分拣、金属打磨、手机装配拆解等。此外，人机无法高效交流，机器只能按程序进行机械动作，缺乏机器学习能力。

会上，日本机器人专家林君民认为，未来是生活服务类机器人的天下，在日本，帮助残疾人和老年人的辅助机器人产品已经问世，但大多“有价无市”，普通老百姓根本用不起。

林君民建议，由于世界上80%的玩具产自中国，日本的机器人企业可与中国玩具企业合作，开发1000元以内的廉价玩具机器人，如老人陪伴机器人、幼教互动机器人等，实现国际产能互补。





