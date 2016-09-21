查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济纵横 ·湖北机器人产业创新战略联盟成立 ·图文：鄂产机器人闯市场 ·不能让机器人的“智商”成硬伤 ·图文：走近父子山 体验大自然 ·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 ·“国5”汽柴油 为天空冼尘 ·农尚环境昨登陆创业板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 湖北机器人产业创新战略联盟成立 · 图文：鄂产机器人闯市场 · 不能让机器人的“智商”成硬伤 · 图文：走近父子山 体验大自然 · 武汉石化全面生产“国5”标准汽 · “国5”汽柴油 为天空冼尘 · 农尚环境昨登陆创业板 7 经济纵横 2016.9.21 星期三 会搬砖，会下棋，还会酿酒，本领杠杠的—— 图文：鄂产机器人闯市场 湖北日报讯 图为：在东风汽车股份有限公司铸造分公司的车间里，机械臂将刚刚打磨好的发动机缸体从机器人打磨单元内取出。（视界网 谢勇 肖阳 欧阳中华 摄）



记者 雷闯 刘天纵



能在工厂“搬砖”，能帮工人酿酒，还精通“琴棋书画”，在人类的生产生活中，机器人已成帮手。

鄂产机器人工艺的这些尖板眼，市场运用如何？本报记者进行了探访。



“搬砖”机器人独领风骚



“砖块是最传统的领域，但新技术正在深刻改变这个行业。”昨日，湖北成吉智能机器人有限公司（以下简称成吉公司）研发部部长陈睿打开手机，播放了一家国内知名砖厂的生产画面。只见偌大的车间仅有两三名工人在操作设备，从原料进库到整砖（较环保的灰砂砖）出来，全过程均是自动化完成。

他指着一台来回移动的机器人说，这就是公司研发生产的“搬砖”机器人。其作用是将流水线上的砖坯搬上智能运输车。一天内，不断重复这个单调工序。“如果是人工操作，每隔1.75秒就需要弯一次腰。一天工作8小时，需要16000多次。”陈睿表示，这种高强度的劳动，年轻人不愿干，年纪大的人干不动，只能依靠机器人，一台机器人可以代替6至7名工人。

成吉公司坐落在浠水县散花工业园，创办于2013年。去年，该公司在国内首创砖坯取码机器人，申请了国家发明专利。

目前，该机器人已销售800多台，遍布全国10多个省市，抢占搬砖机器人市场份额的90%以上。



琴棋通，汉产机器人将全国巡展



位于武汉光谷的湖北需要智能技术有限公司，四台崭新的机器人正在调试，每台机器人都标有一个字：琴、棋、书、画。“这是它们的功能说明。”该公司总经理鲜麟波在一台标有“琴”的机器人上轻轻一点，机器人的双手便拿起两根指挥棒，敲击下方的“木板”，奏出一串串悦耳音符。“这组机器人精通琴棋书画，能弹出200首曲子，能下四子棋和象棋，能画出各种图案，能握笔在纸上写字。”鲜麟波表示，今年上半年，公司成功研发出这组机器人，并入选中国科学技术协会科普大篷车，年底将在全国县乡级中小学进行巡展，增强学生对机器人的认识和了解。



“上甑”机器人引来知名酒厂



昨日，坐落在光谷的奋进智能机器有限公司（以下简称武汉奋进公司）车间内，20多台机器人正在调试、组装，即将送往劲牌有限公司。它们的工作是代替人工进行“上甑”。

上甑，是白酒酿造的一道工序。工人们要在酒糟的蒸汽冒出之前，将料撒上。多年来，白酒厂都是依靠熟练的技术工人凭经验操作。“上甑房内气温高达60度，不仅条件艰苦，且人工操作受各种因素影响，酒产量的稳定性得不到保障。”武汉奋进公司总经理徐击水介绍，该公司与劲牌联手对上甑工序进行攻关，去年成功研发出上甑机器人。

2015年底，首批10多台机器人在劲牌公司枫林酒厂投入使用。机器人凭借红外热像仪做成的“火眼金睛”，能看到酒糟下的蒸汽，并在其冒出物料层之前，准确撒料，实现“轻撒匀铺、探汽压汽”的工艺要求。

劲牌公司反馈的数据显示：每台机器人能代替2至4人，操作时间比人工快5至8分钟。“在劲牌公司一炮打响后，上甑机器人受到全国白酒企业的关注。”徐击水介绍，今年以来，茅台集团等全国几十家知名酒厂前来洽谈，希望引进该公司的上甑机器人。





