查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济纵横 ·湖北机器人产业创新战略联盟成立 ·图文：鄂产机器人闯市场 ·不能让机器人的“智商”成硬伤 ·图文：走近父子山 体验大自然 ·武汉石化全面生产“国5”标准汽柴油 ·“国5”汽柴油 为天空冼尘 ·农尚环境昨登陆创业板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 湖北机器人产业创新战略联盟成立 · 图文：鄂产机器人闯市场 · 不能让机器人的“智商”成硬伤 · 图文：走近父子山 体验大自然 · 武汉石化全面生产“国5”标准汽 · “国5”汽柴油 为天空冼尘 · 农尚环境昨登陆创业板 7 经济纵横 2016.9.21 星期三 85家企业和院所联合攻关重大技术 湖北机器人产业创新战略联盟成立 湖北日报讯 （记者刘天纵、雷闯、通讯员陈燕芬）今后，怀揣机器人产业梦想的湖北人将不再孤单。昨日，在湖北省、武汉市政府及其相关部门的大力支持下，湖北机器人产业创新战略联盟正式成立。首批联盟成员由华中数控股份有限公司、武汉奋进智能机器有限公司、武汉智能装备工业技术研究院等85家省内企业和科研院所自愿组成，涵盖了机器人的研发、生产、应用、服务等各个领域。“湖北机器人产业创新战略联盟”的前身是“光谷机器人产业联盟”，于2014年5月8日，由10余家武汉光谷企业发起成立。今年，经省科技厅认定，联盟正式更名，升级为省级联盟。

联盟的核心任务是以突破机器人产业共性关键技术和形成机器人产业核心技术竞争力为目标，整合产、学、研、用各方资源，建立与政府沟通的机制、渠道，搭建人才培养、国际合作的平台，加速科技成果的商业化应用，推动湖北机器人产业发展壮大。

据了解，为引领技术发展方向，联盟设有专家委员会，聘请武汉大学、华中科技大学的知名专家。此外，联盟还将开展机器人产业年会、“光谷杯”机器人设计与技能大赛等活动，促进成员合作交流。

省科技厅表示，将积极利用联盟平台优势，组织企业、科研院所以机器人装备、材料和服务为核心，开展重大标准化技术联合攻关，形成具有自主知识产权的产业标准、专利技术，提升全省机器人产业协同创新能力。





